Встречали хлебом-солью. Белокуриха приняла первый регулярный авиарейс

Рейс выполняется дважды в неделю, начиная с 3 июля. Полеты осуществляет авиакомпания «СиЛА» («Сибирская Легкая Авиация») на самолетах Ан-28 и L-410, их вместимость — 17 человек.

Первым рейсом в Белокуриху прибыли только 10 пассажиров, сообщили в минтрансе Алтайского края. Пассажиры сказали, что полет проходил комфортно, и даже получасовая задержка из-за неблагоприятных погодных условий не испортила впечатления.

К приему самолетов подготовили посадочную площадку в 5 км от города-курорта. Регулярных рейсов в Белокуриху не было много лет.

Вылет в Белокуриху из Горно-Алтайска 19:00 (понедельник, пятница), из Белокурихи в Горно-Алтайск в 08:00 (вторник, суббота). Время в полете — 40 минут.

Рейс относится к числу субсидируемых, билет в одну сторону стоит от 1 500 рублей.

Интересно, что это не последний регулярный рейс, который будет ходить в Белокуриху. В минтрансе отметили, что с середины июля стартует рейс Томск — Барнаул — Белокуриха.

Самолет авиакомпании «СиЛА». mintrans22.ru

На данный момент за счет краевого бюджета субсидируются пять авиарейсов, а именно Барнаул — Казань, Барнаул — Красноярск, Барнаул — Томск, Барнаул — Новосибирск и Барнаул — Омск. Общая сумма софинансирования составляет 57, 4 млн рублей.

Ранее altapress.ru сообщал о начале авиасообщения из барнаульского аэропорта в южно ми восточном направлениях. По данным на 2 июля, из Барнаула можно добраться самолетом в Москву, Симферополь и Новосибирск. В июле ожидается начало полетов в Сочи и Анапу.