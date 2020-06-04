Авиакомпании возобновляют рейсы из Барнаула на юг и восток

Авиакомпания «ИрАэро» начинает выполнение рейсов из Барнаула в Сочи и Иркутск, проинформировал аэропорт Барнаул. «ЮТэйр» начинает полеты в Омск.

Рейс в Сочи будет выполнять с 12 июня (среда, пятница). Из Барнаула в Сочи самолет летит около 5 часов. В Иркутск самолеты начнут летать с 16 июня (вторник, четверг, пятница).

Кроме того, в аэропорту сообщили о начале нового рейса — Барнаул-Омск. Уже 10 июня можно будет улететь на самолетах компании «ЮТэйр» по весьма низкой цене: всего за 1376 рублей.

Если говорить об отдыхе на юге, то в Ростуризме рассказали, что на юге России пляжи могут открыться в течение ближайших двух недель, приводит информацию «Росийская газета». Сейчас с Роспотребнадзором дорабатываются дополнительные требования.

По информации издания, 1 июня в Краснодарском крае открылась 71 здравница — в Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Сочи, Апшеронском, Лабинском, Туапсинском и Белореченском районах. В частности, в Сочи заработали 20 санаториев и пансионатов из 80 возможных.

Впрочем, как ранее рассказывал altapress.ru, туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса — от них требуют справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими.