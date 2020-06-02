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3 июня
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Туризм

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Сочи.
Сочи.
СС0

Речь идет о новом обязательстве предоставлять справки об отсутствии коронавируса (выданные не позднее чем за 48 часов), а также свидетельства об отсутствии контактов с зараженными. «Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», — говорят в Российском союзе туриндустрии.

Чаще всего путешественники либо не успевают оформить документы в установленные сроки, либо отказываются это делать из-за высокой стоимости — от 1,3 до 3 тысяч рублей на человека. «Это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями», — пояснила Ирина Тюрина.

Кроме того, многие отдыхающие не хотят находиться «взаперти, без пляжа и анимации, без ресторанов и прогулок по городу».

Ранее представители компании «Курорт Белокуриха» сообщили, что «наконец-то узнали дату открытия санаториев» — это 8 июня. В санаториях готовятся к приему гостей и объяснили: для того, чтобы у них отдохнуть, также необходимо будет предъявить справки об отсутствии коронавируса и контактов с инфицированными.

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