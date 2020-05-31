Справки на COVID обязательны. В Белокурихе назвали дату запуска санаториев

Представители крупнейшей в рекреационной сфере Алтайского края компании «Курорт Белокуриха» сообщили, что «наконец-то узнали дату открытия санаториев» — это 8 июня. В санаториях готовятся к приему гостей и объяснили: для того, чтобы отдохнуть у них в санаториях, надо будет предъявить справки об отсутствии коронавируса.

Когда откроются санатории Белокурихи

Вывод о том, что прием посетителей в санаториях Белокурихи начнется во вторую неделю июня, в компании сделали, прочитав новый указ губернатора края Виктора Томенко. 27 мая он внес изменения в прежний указ.

Согласно этим изменения, бронирование мест, прием и размещение в санаториях приостановлено до 8 июня 2020 года. Ранее в указе стояла дата 1 июня. И вот в компании «Курорт Белокуриха» заявили, что к 8 июня готовят санатории к запуску.

Каковы условия приема

В компании также сообщили, что санаторий сможет принять только по лечебной путевке.

Нужно будет также предъявить справку о отсутствии контакта с больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не позднее, чем за 14 дней до даты отъезда (выдается Роспотребнадзором).

Условием приема и размещения является также отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 4 дня до отъезда в санаторий.

Санаторий «Белокуриха» Евгения Родочинская

Каков уровень безопасности

В компании также рассказали, как теперь будет организован прием гостей. Проживание в номерах — только одноместное (исключение — члены семей), номерной фонд будет заполнен не более чем на 60%, очередей и коллективных процедур не станет, а часы работы ресторанов увеличатся.

Территория будут ежедневно обрабатываться антисептиками, дверные ручки, поручни, общественные туалеты — каждые два часа и т.п. Информация об условиях пребывания в санаториях подробно осписана в Instagram.

Санаторий «Россия», расположенный в центре курорта Белокуриха. архив санатория «Россия»

Как пострадала Белокуриха

Белокуриха стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса территорий края, отдыхающих здесь перестали принимать с 28 марта. А вот до прихода инфекции в край загрузка санаториев города превысила 100% - пришлось открывать дополнительные места.

Косвенным показателем состояния санаториев стал обвал платежей за коммунальные услуги в Белокурихе на 40%, связанный именно с приостановкой работы санаториев.