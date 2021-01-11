Специалист объяснил, зачем на улице раздают бесплатные сим-карты

«Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами», — цитирует эксперта РИА Новости.