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Специалист объяснил, зачем на улице раздают бесплатные сим-карты

Сим-карты, которые раздают на улицах без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Это значит, что пользуясь такими сим-картами, граждане идут на определенный риск, полагает заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.

Сим-карты.
Сим-карты.
22.мвд.рф

«Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Пудова, чаще всего такие сим-карты используют для установления контроля над аккаунтом человека в каком-либо сервисе.

Эксперт добавляют, что мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS-сообщения. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль.

Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупреждает Дмитрий Пудов. Кроме того, злоумышленники могут предпринять шаги для установления контроля над аккаунтами в соцсетях посредством запроса сброса пароля.

Именно поэтому эксперт призывает не использовать сим-карты, которые раздают без заключения договора.

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