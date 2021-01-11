Специалист объяснил, зачем на улице раздают бесплатные сим-карты

«Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Пудова, чаще всего такие сим-карты используют для установления контроля над аккаунтом человека в каком-либо сервисе.
Эксперт добавляют, что мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS-сообщения. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль.
Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупреждает Дмитрий Пудов. Кроме того, злоумышленники могут предпринять шаги для установления контроля над аккаунтами в соцсетях посредством запроса сброса пароля.
Именно поэтому эксперт призывает не использовать сим-карты, которые раздают без заключения договора.