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8 мая
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Потребитель

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять чеки на кассе в магазинах

Оставленный на кассе в магазине чек может помочь мошенникам похитить средства покупателя или торговой точки.

Касса.
Касса.
22.мвд.рф

Поэтому при покупке товаров следует либо забрать его с собой, либо разорвать, заявил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, схем хищений много, и они простые. Так, если оплата прошла наличными, то мошенник, подобрав чек, может снять защиту и вынести из торгового зала аналогичный товар.

Охране он в случае необходимости покажет фискальный документ. На следующий день мошенник вернет товар магазину и получит деньги, пишет News.ru.

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