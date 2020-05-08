Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять чеки на кассе в магазинах

Оставленный на кассе в магазине чек может помочь мошенникам похитить средства покупателя или торговой точки.

Поэтому при покупке товаров следует либо забрать его с собой, либо разорвать, заявил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, схем хищений много, и они простые. Так, если оплата прошла наличными, то мошенник, подобрав чек, может снять защиту и вынести из торгового зала аналогичный товар.

Охране он в случае необходимости покажет фискальный документ. На следующий день мошенник вернет товар магазину и получит деньги, пишет News.ru.