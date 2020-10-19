Специалисты Минздрава зафиксировали ажиотаж в российских аптеках

В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях, отметили в Минздраве РФ.

Однако дефицита противовирусных лекарств в России нет, заверяют в ведомстве. Минздрав ссылается на данные системы маркировки, пишет ТАСС.

На фоне пандемии коронавируса министерство ведет постоянный мониторинг наличия противовирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов. Система маркировки не фиксирует дефицита, пишет bfm.ru.

Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из российских аптек пропали несколько наименований лекарств. Речь идет о препаратах, которые производят французская Sanofi и швейцарская Roche: «Мадопар» — для лечения болезни Паркинсона, «Роаккутан» — для тяжелых форм акне, «Плаквенил» — противомалярийный препарат, а также «Лазикс» — диуретик (мочегонный препарат).