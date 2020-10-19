Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Специалисты Минздрава зафиксировали ажиотаж в российских аптеках

В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях, отметили в Минздраве РФ.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Однако дефицита противовирусных лекарств в России нет, заверяют в ведомстве. Минздрав ссылается на данные системы маркировки, пишет ТАСС.

На фоне пандемии коронавируса министерство ведет постоянный мониторинг наличия противовирусных, жаропонижающих и антибактериальных препаратов. Система маркировки не фиксирует дефицита, пишет bfm.ru.

Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из российских аптек пропали несколько наименований лекарств. Речь идет о препаратах, которые производят французская Sanofi и швейцарская Roche: «Мадопар» — для лечения болезни Паркинсона, «Роаккутан» — для тяжелых форм акне, «Плаквенил» — противомалярийный препарат, а также «Лазикс» — диуретик (мочегонный препарат).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость