Из российских аптек пропал мочегонный препарат и еще три лекарства

Четыре импортных лекарственных препарата практически исчезли из российских аптек весной-летом 2020 года, пишут « Ведомости ».

Такие данные издание приводит со ссылкой на агрегатор аптек «Мегаптека.ру» и аналитику агентства DSM Group.

Речь идет о препаратах, которые производят французская Sanofi и швейцарская Roche: «Мадопар» — для лечения болезни Паркинсона, «Роаккутан» — для тяжелых форм акне, «Плаквенил» — противомалярийный препарат, а также «Лазикс» — диуретик (мочегонный препарат).

Аналитики «Мегаптека.ру» проанализировали данные 15 тысяч сотрудничающих с агрегатором аптек — это 20% от российского розничного рынка. Согласно самым популярным запросам, пользователи не могут найти указанные препараты, так как они отсутствуют практически во всех аптеках.

Эксперты DSM также проанализировали «исчезнувшие препараты» и пришли к выводу, что падение продаж на 90−100% говорит об отсутствии лекарства в аптеках. В выборку DSM попало 28 тыс. аптек — 40% розничного рынка.

Таблетки. СС0

По данным «Мегаптека.ру» на 29 июня, «Мадопар» и «Роаккутан» были в наличии только в 0,06% из 15 тыс. аптек-партнеров, «Плаквенил» — только в 0,1% торговых точек, а «Лазикс» в ампулах — в 0,08%.

Их продажи в мае, по данным DSM, упали год к году на 60%, 97%, 64% и 98% соответственно.

Как отмечают эксперты, в некоторых случаях дефицит можно объяснить ростом спроса. Например, дополнительный спрос спровоцировала пандемия и карантинные меры — пациентам рекомендовали запастись лекарством.

Также иностранные препараты исчезают с российского рынка, так как не могут конкурировать с более дешевыми дженериками. Выпускать препарат в небольшом количестве для российской розницы не имеет смысла — нужно делать русскоязычную упаковку, соблюдать все регламенты и не только.

Ранее сообщалось, что в России из-за пандемии в аптеках заканчиваются градусники.