Специалисты предупредили о вирусных атаках через электронную почту

В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тысячи фишинговых писем, содержащих вирус-вымогатель Troldesh (другие названия Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome), пишет РБК.
Вирус теперь не только шифрует файлы пользователя, но и майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы, считают специалисты компании.
Письма не имеют никакого отношения к реальным компаниям, пишет polit.ru.
Специалисты предупредили, чтобы пользователи не открывали прикрепленные файлы, которые чаще всего представляют собой запароленные архивы.