Специалисты рассказали о рисках при использовании банковских карт

Роскачество объяснило россиянам риски, с которыми можно столкнуться при неправильном использовании банковских карт.

CVV-код — не единственные сведения, которые не стоит сообщать посторонним.

Также чревата передача имени и фамилии владельца платежного средства и срока его действия.

Обладая этими данными, злоумышленники могут воспользоваться картой при оплате товаров и услуг на некоторых ресурсах — в интернет-магазинах или в отдельных сервисах такси. А все средства с карты могут быть израсходованы.

Также не стоит сохранять данные карты на сторонних сайтах — предпочтительнее вводить их каждый раз заново, пишет Lenta.ru. Если они все же были скомпрометированы, следует оперативно связаться с банком и заблокировать карту.

Помимо этого, специалисты по кибербезопасности не советуют хранить все средства на одной карте.

Между тем количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось.

Одна из причин сокращения числа используемых карт — это ограничения из-за коронавируса. В первую очередь это связано с ужесточением правил выдачи кредитных карт.

Среди других причин — насыщение рынка картами. В среднем на одного трудоспособного жителя приходится почти три карты.