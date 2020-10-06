Специалисты рассказали о рисках при использовании банковских карт

CVV-код — не единственные сведения, которые не стоит сообщать посторонним.
Также чревата передача имени и фамилии владельца платежного средства и срока его действия.
Обладая этими данными, злоумышленники могут воспользоваться картой при оплате товаров и услуг на некоторых ресурсах — в интернет-магазинах или в отдельных сервисах такси. А все средства с карты могут быть израсходованы.
Также не стоит сохранять данные карты на сторонних сайтах — предпочтительнее вводить их каждый раз заново, пишет Lenta.ru. Если они все же были скомпрометированы, следует оперативно связаться с банком и заблокировать карту.
Помимо этого, специалисты по кибербезопасности не советуют хранить все средства на одной карте.
Между тем количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось.
Одна из причин сокращения числа используемых карт — это ограничения из-за коронавируса. В первую очередь это связано с ужесточением правил выдачи кредитных карт.
Среди других причин — насыщение рынка картами. В среднем на одного трудоспособного жителя приходится почти три карты.