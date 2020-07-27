Знакомьтесь, Spotify. Зачем пришел в Россию мировой музыкальный сервис и стоит ли его скачивать

Spotify — один из мировых лидеров музыкальных стриминговых сервисов — наконец-то пришел в Россию. Основатели предположили, что упрощенный доступ к музыке отобьет желание у пользователей искать нелегальные торент-пути. И совершили прорыв — сегодняшние аудиостриминговые сервисы практически младшие братья или даже дети Spotify. Не устарел ли сам «прородитель»? В новой для россиян и хорошо известной для мира технологии разбирался корреспондент altapress.ru.

Кто этот ваш Spotify?

Если говорить максимально кратко, Spotify — шведский стриминговый сервис, который позволяет легально слушать музыку, подкасты и аудиокниги. Создателями сервиса выступили интернет-разработчики из Швеции Даниэль Эк и Мартин Лорентсон, было это в 2006 году.

Сегодня услугами Spotify активно пользуются в 79 странах. На сервис приходится 36% всего аудиостриминга — это 286 млн платных и бесплатных подписчиков. В 2020 году стоимость компании оценили в 26,5 млрд долларов — Spotify самый дорогой музыкальный бренд в мире. Для сравнения, вся компания «Яндекс» стоит около 14 млрд долларов.

Барабаны , музыка. CC0

Компания Spotify вообще пионер аудиостриминга. Благодаря ей пользователи по всему миру слушают музыку онлайн — легально и без скачиваний. Клиенту не нужно платить отдельному исполнителю: он просто оплачивает фиксированную недорогую подписку, а компания уже сама распределяет авторские отчисления, основываясь на количестве прослушиваний.

Любопытно, что создатель «яблока» Стив Джобс предсказывал банкротство подобной бизнес-модели, но впоследствии даже Apple запустил свой сервис Apple Music в 2015 году. Значит, модель работает!

Как он появился?

Итак, в 2006 году друзья Даниэль Эк и Мартин Лорентсон, основатель рекламного агентства TradeDoubler, запускают стартап на средства Мартина — для этого он продает акции своей компании за 180 млн крон и переводит Даниэлю 10 млн. Spotify вполне мог быть и видеосервисом, вроде того, что сегодня есть у Netflix, но от этой идеи друзья отказались — слишком дорого.

Spotify не инновационный первооткрыватель. Это проницательная компания, которая умеет увидеть популярные тренды и адаптировать их под себя, пока это не стало мейнстримом.

В 2007 году еще один шведский разработчик Фредерик Ниэмэле придумал функцию очереди, которая по торент-сети загружала в буфер следующие песни на открытой странице — песни сменялись без пауз. В 2012 году в сервисе появилась функция Discover. Она составляет персонализированную подборку на основе выбора пользователей, слушающих одни и те же треки. Сегодня такая функция есть практически у каждого музыкального сервиса.

Беспроводные наушники Apple. pixabay.com

В 2013 году компания покупает сервис Tunigo. Он позволяет составлять плейлисты по событиям и настроениям, к примеру «Музыка для дня рождения». Для этого Spotify нанимает штат кураторов, к тому же для каждой отдельной страны нужен свой. Чтобы японцам не предлагался плейлист с китайской музыкой и наоборот.

Spotify уже пытался ворваться в Россию в 2014 году. Компания даже создала юридическое лицо — ООО «Спотифай». Но передумала запускать сервис — на Россию надвигался экономический кризис. Но российские пользователи у сервиса все же были: слушатели признаются, что включали музыку через VPN.

На чем зарабатывает?

Основную выручку компании приносят подписки, лишь часть дохода идет от рекламы, которую ставят пользователям бесплатной версии. Несмотря на высокую популярность, сервис не приносит огромного дохода: Spotify получает лишь треть от выручки — все остальное достается лейблам и музыкантам.

Живет компания за счет щедрых инвестиций и исследований прослушанной музыки. Музыка — это тоже big data, данные, которые помогают понять предпочтения потребителя. Именно базу данных успешно продают ушлые владельцы Spotify рекламным конторам. И раз Spotify остается на плаву практически 15 лет — значит авторы верят в то, что он начнет приносить серьезную прибыль.

Чем Spotify отличается от всех?

Музыкальные стриминговые сервисы по своему интерфейсу очень похожи. Попробуйте найти 10 отличий между Spotify и «Яндекс-музыкой».

Майкл Джексон. Открытые источники.

И все же особенности есть. Алгоритм Spotify идеально подстраивается под вкус слушателя, отмечают пользователи, и предлагает новинки. Пользователи «Яндекс-музыки» говорят, что алгоритм дает им практически один и тот же плейлист, «Apple Music» — треки, отмеченные как «не нравится», все равно выходят в рекомендации.

Spotify не будет рекомендовать Face только потому что вы из России.

Функция «Музыка нон-стоп» автоматически воспроизводит похожие композиции по окончании плейлиста. Подборки «Мой микс дня» разделены по жанрам. Если вы слушаете классику и глэм-рок — значит сервис подготовит два плейлиста, а не один, в котором смешаются «Танец феи Драже» и «I Was Made For Lovin` You».

Есть ли еще приятные функции?

В сервисе можно установить таймер сна. Запускаете таймер, включаете колыбельные — и вуаля, аккумулятор зря не разрядится. С помощью Spotify можно поделиться любимым треком в Instagram Stories. В «Яндекс.Музыке» таких функций нет, зато, как в Apple Music можно спеть практически караоке — можно открыть тексты песен прямо в приложении или на сайте.

Сон. ССО

На страницах музыкантов можно найти не только их композиции, но и плейлисты, которые они собирали для себя или своих поклонников, — их нужно искать в самом низу. Подписываться можно не только на знаменитостей, но и на своих друзей. К тому же, у сервиса есть приватный режим. С его помощью в вашем профиле не будут отображаться недавно прослушанные исполнители, так стеснятся перед друзьями в случае чего («Ласковый май», «Руки вверх» или «Нас не догонят») не придется.

Spotify хорошо синхронизируется с другими устройствами. К примеру, вы пришли с прогулки и хотите переключиться с телефона на ПК. Сервис включит композицию ровно в том месте, где вы прекратили прослушивание. «Яндекс.Музыка» не так точна — она запоминает только трек. К слову, слушать музыку Spotify позволяет со многих устройств, даже с игровых консолей. Однако с PS4 российским пользователям Баскова пока не услышать.

Есть и другие нюансы. В 2019 году сервис купил права на публикацию подкастов у «короля» этого формата американского комика Джо Рогана. Но вот для российских пользователей, увы, функция прослушивания подкастов еще закрыта. Но ее обещают скоро открыть. А новые пользователи Apple Music так и продолжат скачивать отдельное приложение для подкастов — в самом сервисе их нет.

Какие ограничения в бесплатной версии?

Первые семь дней пользователь, не оформивший подписку, не видит никаких ограничений (помимо того, что нельзя скачать трек для офлайн-прослушивания, и поставить максимально высокое качество звука: 320 Кбит/с — мелочь).

Зато потом нельзя пропускать более шести треков в час. И, естественно, перед вами появится реклама. Ограничения довольно мягкие.

Песня Uno группы Little Big — на балалайках. кадр из видео.

Что делать , если хотите перейти на Spotify , но лень заново собирать плейлисты?

Сам сервис пока не предлагает инструмент для переноса. Но российские разработчики создали приложение SpotyApp. Оно может собирать музыку на основе скриншотов плейлистов из других сервисов. Точность не 100%-ная, но все же проще перекачивать так, чем вручную.

Конечно, когда плейлисты насчитывают тысячи композиций, этот способ кажется не таким удобным, но разработчики не останавливаются на достигнутом. В приложении на iOS можно перенести композиции из Apple Music, нажав на одну кнопку. Треки из «Яндекс.Музыки» можно перенести, вставив ссылку на публичный плейлист — над подобным способом с VK сейчас работают.

Также в будущем предполагается сделать так, чтобы приложение сканировало название песен с видео, где пользователь скроллит плейлист.

Чем могут быть хороши другие аудиостриминги?

После открытия Spotify тот же Mail.ru Group немного занервничал и объявил трехмесячную подписку на Boom за один рубль для новых пользователей. Хотя плеер и работает в связке с целыми двумя социальными сетями — пользователи слушают музыку в VK и\или Одноклассниках и здесь же общаются с друзьями, смотрят новости и так далее.

Караоке. СС0

Разработчики Spotify видят свое преимущество именно в том, что их компания занимается только одной сферой — аудиостримингом — и не разбрасывается по мелочам. Для кого-то это достоинство может показаться и недостатком. Высокоточный алгоритм предпочтений — это конечно, хорошо, но для тех, кому это не так важно, идеалом покажется YouTube. Music — ведь подписка YouTube Premium еще и ликвидирует рекламу на самом видеохостинге.

Подписка на «Яндекс.Музыку», она же «Яндекс.Плюс», дает пользователям онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», скидку на такси и каршеринг, дополнительное место на «Яндекс.Диске» и доставку в «Беру».

В целом аудиостриминговые сервисы предлагают одни и те же функции. Всего пару лет назад алгоритмы Spotify считались прорывными, однако конкуренты быстро подхватывают технологии. Поэтому особого смысла переходить с сервиса на сервис, наверное, нет. Но если вы еще ни на что не подписаны — попробовать Spotify стоит.

Автор попробовал, но Premium не подключил — мировой Spotify не принимает карту МИР. Вот вам еще один недостаток.

Кстати, с ценой нам тоже немного повезло — в некоторых странах СНГ, к примеру в Беларуси, стоимость индивидуальной подписки Spotify — 5 долларов.

Сравнительная таблица музыкальных стриминговых сервисов