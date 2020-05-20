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Потребитель

Среди зажиточных россиян вырос спрос на бункеры

Состоятельные россияне в период пандемии принялись массово скупать укрепленные убежища, сообщает Forbes со ссылкой на данные компаний, которые занимаются строительством бункеров.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Спрос на спецсооружения увеличился более чем на 1000%, а продажи бункеров выросли на 400%, и подобная тенденция продолжает сохраняться, отмечают производители защитных сооружений.

Один из менеджеров отметил, что в их компанию поступили запросы от нескольких россиян.

Стоимость бункера начинается от 150 тыс. долларов, пишет bfm.ru. Заказы поступают из элитных московских районов, есть заказы и из Санкт-Петербурга.

Аналогичная ситуация была в апреле в США, где тоже резко возрос спрос на бункеры.

Производители предлагали клиентам люксовые варианты и версии для коллективной защиты.

Богатые инвестировали в надежные бункеры, снабженные системами радиационной, химической и биологической защиты.

Однако большинство клиентов чаще выбирают относительно скромные сооружения стоимостью от 3000 до 11000 долларов.

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