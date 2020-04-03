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Здоровье

Спрос на бункеры резко возрос в США

Спрос на бункеры и на другие убежища в США резко взлетел в связи с пандемией, пишет Los Angeles Times.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Производители предлагают клиентам люксовые варианты и версии для коллективной защиты.

Богатые инвестируют в надежные бункеры, снабженные системами радиационной, химической и биологической защиты, пишет bfm.ru. Однако большинство клиентов чаще выбирают относительно скромные сооружения стоимостью от 3000 до 11000 долларов.

Ранее ученые посчитали, сколько жизней сможет спасти карантин и изоляция. Без мер по социальному разобщению, предпринятых в большинстве стран, COVID-19 мог бы убить до 40 миллионов человек в 2020 году. Таковы данные ученых Имперского колледжа в Лондоне.

Исследователи предупреждают, что правительствам придется принимать «сложные решения». В своих расчетах они использовали математическое моделирование, подсчитав, что количество смертей может быть уменьшено вдвое, если люди сократят свои социальные контакты на 40%, а пожилые люди — на 60.

Ученые посоветовали поддерживать социальное дистанцирование в той или иной степени, пока не появятся вакцины.

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