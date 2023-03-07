В Барнауле обнаружены динозавры

С 4 марта по 9 апреля 2023 г. в ТРЦ «Арена» (4 этаж), Павловский тракт, 188 будет работать одна их лучших передвижных выставок в России, «Вторжение динозавров», где будет интересно детям любого возраста.

Начиная с 4 марта, жители и гости БАРНАУЛА имеют уникальную возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не на экранах кинотеатров, а прямо у себя в городе, в ТРЦ «Арена» увидеть существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.

«Вторжение динозавров» — это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.

Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я. Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я. Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я. Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Итак, ТРЦ «Арена» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.

Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом; невероятно длинным диплодоком и стегозавром — одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.

Более того — каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м.кв., 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат при виде Вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза — никого не оставят равнодушным!!!

Жители Барнаула смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.

А также одной из изюминок выставки являются инопланетные динозавры будущего — с планеты Пандора — драконы из культового фильма «Аватар»!!!

Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения запоминаются на всю жизнь!

Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я. Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я. Динозавр. Фото предоставлено ИП Степанькова Е. Я.

Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.

На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:

фото с экспонатами;

фото с 3D картинами;

5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода , будто вживую;

будто вживую; рисование 3D ручкой;

кинетическая песочница;

интерактивная песочница;

интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра и он оживёт на экране.

Детям до 3-х лет — вход бесплатный! Детский билет действует для детей с 4 до 14 лет.

Интерактивная выставка «Вторжение динозавров» проходит С 4 марта по 9 апреля 2023 г. в ТРЦ (4 этаж), Павловский тракт, 188

График работы: ежедневно с 11.00 до 20.00 ч. (кроме понедельника)

Купить билет можно в ВК, на сайте и в кассе выставки.

ВК: vk.com/dino_ru

Сайт: вторжениединозавров.рф/barnaul

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