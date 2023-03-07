В Барнауле обнаружены динозавры

Начиная с 4 марта, жители и гости БАРНАУЛА имеют уникальную возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не на экранах кинотеатров, а прямо у себя в городе, в ТРЦ «Арена» увидеть существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.
«Вторжение динозавров» — это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.
Итак, ТРЦ «Арена» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.
Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом; невероятно длинным диплодоком и стегозавром — одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.
Более того — каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м.кв., 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат при виде Вас, прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза — никого не оставят равнодушным!!!
Жители Барнаула смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.
А также одной из изюминок выставки являются инопланетные динозавры будущего — с планеты Пандора — драконы из культового фильма «Аватар»!!!
Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения запоминаются на всю жизнь!
Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и вашего ребёнка.
На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:
- фото с экспонатами;
- фото с 3D картинами;
- 5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода, будто вживую;
- рисование 3D ручкой;
- кинетическая песочница;
- интерактивная песочница;
- интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра и он оживёт на экране.
Детям до 3-х лет — вход бесплатный! Детский билет действует для детей с 4 до 14 лет.
Интерактивная выставка «Вторжение динозавров» проходит С 4 марта по 9 апреля 2023 г. в ТРЦ (4 этаж), Павловский тракт, 188
График работы: ежедневно с 11.00 до 20.00 ч. (кроме понедельника)
Купить билет можно в ВК, на сайте и в кассе выставки.
ВК: vk.com/dino_ru
Сайт: вторжениединозавров.рф/barnaul
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