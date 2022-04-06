Стали известны точные даты отключений горячей воды в Барнауле

Сибирская генерирующая компания опубликовала график опрессовки, которая пройдет летом в Барнауле. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в мае и закончатся в конце августа.

Как сообщают энергетики, с 2021 года им удалось сократить сроки отключения горячей воды.

В 2021 году этот период удалось уменьшить на восемь дней в контуре ТЭЦ-3 и на четыре дня в контуре ТЭЦ-2 — до 14 и 18 дней соответственно.

В этом году срок проведения гидравлики и ремонтов в зоне действия ТЭЦ-3 сократится еще на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять, сообщает СГК.

Этим летом на контуре ТЭЦ-2 отключения будут проводить в два этапа по 13 дней.

«В контуре ТЭЦ-3 этапов отключений будет пять. Сначала отдельно по каждой магистрали на 9 дней для проведения гидравлических испытаний. После каждого из них горячую воду вернут в дома барнаульцев. Однако энергетикам потребуется на 4 дня отключить ресурс во всем контуре станции. Кроме ремонтов повреждений и оборудования на теплосетях в этот период проведут работы на теплофикационном оборудовании самой ТЭЦ», — пишет пресс-служба компании.

Кран СС0

График отключения воды

Барнаульская ТЭЦ-2 11 — 23 мая — Железнодорожный и Октябрьский районы. Улица Смирнова , частично ул. П. Сухова , ул. Северо-Западная , пр. Ленина , пр. Коммунаров , пр. Строителей , ул. Воровского , пр. Комсомольский , пр. Красноармейский , ул. 9 Января.

частично ул. П. Сухова ул. Северо-Западная пр. Ленина пр. Коммунаров пр. Строителей ул. Воровского пр. Комсомольский пр. Красноармейский ул. 9 Января. 12 — 24 июля — Ленинский , Октябрьский и Железнодорожный районы. Улица В. Кащеевой , ул. Монтажников , частично пр. Космонавтов , ул. Озерная , 9-ый Заводской проезд , ул. Э. Алексеевой , 4 , 5 , 10 , 11 и 12-ая Западная , частично ул. Малахова , ул. Г. Титова , ул. 40 лет октября , ул. Тимуровская , ул. Чудненко , частично ул. П. Сухова и пр. Калинина. Барнаульская ТЭЦ-3 11 — 19 мая — Железнодорожный , Центральный и Индустриальный районы. Улица Молодежная , Партизанская , Короленко , Челюскинцев , Змеиногорский тракт.

Центральный и Индустриальный районы. Улица Молодежная Партизанская Короленко Челюскинцев Змеиногорский тракт. 24 мая — 1 июня — Индустриальный район. Улица Попова , Северо-Западная , Гущина , Транзитная , Павловский тракт , Северный Власихинский проезд.

Северо-Западная Гущина Транзитная Павловский тракт Северный Власихинский проезд. 14 — 22 июня — Индустриальный и Железнодорожный районы. Улица Советской Армии , Попова , Транзитная , Взлетная , Павловский тракт , а также пос. Новосиликатный и Южный.

Попова Транзитная Взлетная Павловский тракт а также пос. Новосиликатный и Южный. 27 июня — 5 июля — Ленинский район. Улица Солнечная Поляна , Гущина , Малахова , Антона Петрова , Попова и Павловский тракт.

Гущина Малахова Антона Петрова Попова и Павловский тракт. 22 — 25 августа — весь контур ТЭЦ-3 для ремонта найденных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что опрессовка в Барнауле начнется с 16 мая.