6 апреля
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Потребитель

Стали известны точные даты отключений горячей воды в Барнауле

Сибирская генерирующая компания опубликовала график опрессовки, которая пройдет летом в Барнауле. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в мае и закончатся в конце августа.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Как сообщают энергетики, с 2021 года им удалось сократить сроки отключения горячей воды.

В 2021 году этот период удалось уменьшить на восемь дней в контуре ТЭЦ-3 и на четыре дня в контуре ТЭЦ-2 — до 14 и 18 дней соответственно.

В этом году срок проведения гидравлики и ремонтов в зоне действия ТЭЦ-3 сократится еще на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять, сообщает СГК.

Этим летом на контуре ТЭЦ-2 отключения будут проводить в два этапа по 13 дней.

«В контуре ТЭЦ-3 этапов отключений будет пять. Сначала отдельно по каждой магистрали на 9 дней для проведения гидравлических испытаний. После каждого из них горячую воду вернут в дома барнаульцев. Однако энергетикам потребуется на 4 дня отключить ресурс во всем контуре станции. Кроме ремонтов повреждений и оборудования на теплосетях в этот период проведут работы на теплофикационном оборудовании самой ТЭЦ», — пишет пресс-служба компании.

Кран
Кран
СС0

График отключения воды

Барнаульская ТЭЦ-2

  • 11 — 23 мая — Железнодорожный и Октябрьский районы. Улица Смирнова, частично ул. П. Сухова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Коммунаров, пр. Строителей, ул. Воровского, пр. Комсомольский, пр. Красноармейский, ул. 9 Января.
  • 12 — 24 июля — Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный районы. Улица В. Кащеевой, ул. Монтажников, частично пр. Космонавтов, ул. Озерная, 9-ый Заводской проезд, ул. Э. Алексеевой, 4, 5, 10, 11 и 12-ая Западная, частично ул. Малахова, ул. Г. Титова, ул. 40 лет октября, ул. Тимуровская, ул. Чудненко, частично ул. П. Сухова и пр. Калинина.

Барнаульская ТЭЦ-3

  • 11 — 19 мая — Железнодорожный, Центральный и Индустриальный районы. Улица Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт.
  • 24 мая — 1 июня — Индустриальный район. Улица Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд.
  • 14 — 22 июня — Индустриальный и Железнодорожный районы. Улица Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.
  • 27 июня — 5 июля — Ленинский район. Улица Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт.
  • 22 — 25 августа — весь контур ТЭЦ-3 для ремонта найденных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что опрессовка в Барнауле начнется с 16 мая.

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