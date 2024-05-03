Стало известно, что россияне купили меньше яиц перед Пасхой

При этом за год потребление яиц в РФ снизилось на 8%.
А готовые куличи в этом году пользуются таким же спросом россиян, как и в прошлом, указывает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, зачем нужно биться яйцами на Пасху.
Согласно самой распространенной теории, традиция символизирует борьбу добра и зла.
Скорлупа недоброго яйца не выдерживает натиска, и поэтому трескается. После битвы его необходимо съесть. Доброе яйцо же нужно поставить в красный угол.
Библейский сюжет
Вторая теория гласит, что яйцо символизирует камни. Они скрывали вход в пещеру, где было захоронено тело Иисуса Христа. Разбитая скорлупа олицетворяет скорое возвращение Бога к людям и разрушение камней.
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