Стало известно, что россияне купили меньше яиц перед Пасхой

В 2024 году россияне купили меньше яиц перед Пасхой — спрос на этот продукт оказался ниже прошлогоднего, пишет РИА Новости .

При этом за год потребление яиц в РФ снизилось на 8%.

А готовые куличи в этом году пользуются таким же спросом россиян, как и в прошлом, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, зачем нужно биться яйцами на Пасху.

Согласно самой распространенной теории, традиция символизирует борьбу добра и зла.

Скорлупа недоброго яйца не выдерживает натиска, и поэтому трескается. После битвы его необходимо съесть. Доброе яйцо же нужно поставить в красный угол.

Библейский сюжет

Вторая теория гласит, что яйцо символизирует камни. Они скрывали вход в пещеру, где было захоронено тело Иисуса Христа. Разбитая скорлупа олицетворяет скорое возвращение Бога к людям и разрушение камней.

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