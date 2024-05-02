3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Здоровье

Доктор рассказал о вреде красителей для яиц. Какие есть альтернативы

Окрашивание яиц — традиционное занятие в преддверии пасхальных праздников. При этом многие задумываются о вредных химикатах, которые содержат магазинные красители. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал об опасностях их применения.

Пасха. Кулич и яйца.
Пасха. Кулич и яйца.
CC0

Доктор предупредил, что ни в коем случае нельзя покупать красители, в составе которых присутствуют тартразин Е102, азорубин он же кармуазин Е122, понсо 4R Е124, S E142, 2G Е128, Е132. Все это синтетические красители, которые опасны для людей с крапивницей, астмой и аллергическими реакциями, а также содержат канцерогены.

Отмечается, что если окрасился и белок, то такое яйцо лучше не есть.

При этом при окрашивании яиц без перчаток возрастает риск попадания химических веществ в организм через кожу рук. Также краска очень опасна для детей, которые могут лизнуть окрашенное яйцо.

Гнездо с пасхальными яйцами.
Гнездо с пасхальными яйцами.
unsplash.com

Безопасные красители

Чтобы обезопасить себя, существуют натуральные красители. Например, сок свеклы используется для получения розового цвета, куркума для желтого, а сок шпината для зеленого.

Красивый коричневый оттенок яиц поможет сделать черный чай. Также вместо окрашивания, можно наклеить на яйца наклейки и стикеры.

Кутушов подчеркнул, что важно брать продукты с минимальным содержанием химических добавок и следить за составом красителей. Однако для полной безопасности лучше использовать натуральные альтернативы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость