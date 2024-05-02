Доктор рассказал о вреде красителей для яиц. Какие есть альтернативы

Доктор предупредил, что ни в коем случае нельзя покупать красители, в составе которых присутствуют тартразин Е102, азорубин он же кармуазин Е122, понсо 4R Е124, S E142, 2G Е128, Е132. Все это синтетические красители, которые опасны для людей с крапивницей, астмой и аллергическими реакциями, а также содержат канцерогены.
Отмечается, что если окрасился и белок, то такое яйцо лучше не есть.
При этом при окрашивании яиц без перчаток возрастает риск попадания химических веществ в организм через кожу рук. Также краска очень опасна для детей, которые могут лизнуть окрашенное яйцо.
Безопасные красители
Чтобы обезопасить себя, существуют натуральные красители. Например, сок свеклы используется для получения розового цвета, куркума для желтого, а сок шпината для зеленого.
Красивый коричневый оттенок яиц поможет сделать черный чай. Также вместо окрашивания, можно наклеить на яйца наклейки и стикеры.
Кутушов подчеркнул, что важно брать продукты с минимальным содержанием химических добавок и следить за составом красителей. Однако для полной безопасности лучше использовать натуральные альтернативы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой.
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