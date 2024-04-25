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Потребитель

В Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой

Жители Алтайского края отметили заметный рост цен на яйца, сообщает Telegram-канал «Тут вам Алтай».

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Местные жители рассказали, что видели в магазине яйца от 10,8 рублей за штуку до 161 рубля за десяток.

Также они отметили, что цена зависит от категории, но она существенно разнится с предыдущей.

По данным Алтайкрайстата на 15 апреля цена за десяток куриных яиц в регионе составляет 110,68 рублей. Самая высокая цена оказалась в Белокурихе, там десяток стоит 123 рубля, в Рубцовске — 112 рублей. В столице края за десяток потребители отдадут 110 рублей, а в Бийске ценник самый низкий — 106 рублей.

Ранее сообщалось, что во многих регионах России отметили резкий рост цен на хлеб.

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