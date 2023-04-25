Стало известно, как будут работать по новой схеме «Ашан», «Леруа Мерлен», Fix Price

Лишь в праздничные майские дни будут действовать акции, которые решили провести для своих покупателей федеральные сети.

Доставка из магазина «Ашан» станет бесплатной, когда общий чек будет от 4,5 тыс. рублей. Покупатель еще и скидку получит в 500 рублей, пишет samaraonline24.ru.

В «Леруа Мерлен» часть товаров бесплатно получат те покупатели, которым до 24 апреля приходили бонусы в размере 3%. Здесь акция также действуют лишь на майские.

А Fix Price даст возможность клиентам совершенно бесплатно получить из магазина сети любые товары в майские выходные. Но есть нюанс. Бесплатно товар получит человек, который сделает заказ на официальном сайте или в мобильном приложении сети впервые. И это только для жителей Москвы и Подмосковья.

Между тем в «Леруа Мерлен» прокомментировали сообщения о продаже всех складов.

Выяснилось, что компания не планирует продавать все свои складские площади на территории России и менять что-то в работе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщил, что ритейлер продаст все свои складские площади в России. Также РИА Новости писали, что Leroy Merlin планирует продать свои магазины. Компания ожидает, что после продажи магазинов сохранятся рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Между тем российские владельцы сети низких цен Fix Price стали долларовыми миллиардерами. Ломакин и Хачатрян — старожилы российского ретейла.

Их стартовым крупным проектом стала сеть магазинов «Копейка». Основали они ее в 1998 году. В 2007 году предприниматели продали свою долю «Уралсибу» за 220 млн долларов.