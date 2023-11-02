5 ноября
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Потребитель

Стало известно, как можно сэкономить на электричестве

О том, что как нужно обращаться с электроприборами, чтобы избежать лишних трат, рассказывает РИА Новости.

Розетка. Электричество.
Розетка. Электричество.
CC0

Холодильник

Один из важных в быту электроприборов советуют чаще размораживать. Слой льда ухудшает охлаждение продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

Также холодильник лучше держать наполненным, чтобы поддерживать в нем ровную температуру.

Также на рост расходов влияет частое открывание дверец. По этой же причине в холодильник нельзя убирать неостывшие кастрюли.

Посуда

Эксперты советуют использовать сковородки и кастрюли с крышками во время готовки. Без крышки для готовки необходимо в три раза больше электроэнергии.

Также отдавать предпочтение нужно посуде с более тонким дном.

Режим ожидания

Бытовая техника расходует много электроэнергии даже в "спящем" режиме. Чтобы избежать лишних расходов, приборы нужно выключать с помощью кнопок или из розетки.

Это же касается и зарядных устройств: если гаджеты не заряжаются, то их лучше вынимать из розетки.

Разгрузка приборов

Снизить счета за электроэнергию поможет полная загрузка стиральной машины. Также значительно сократят расходы энергосберегающие лампы.

Не стоит забывать и про электрочайники: их следует набирать не целиком, а на тот объем воды, который нужен.

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