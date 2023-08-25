25 августа
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Недвижимость

Умный в гору не пойдет. Как сэкономить 20% на покупке квартиры в Барнауле

Квартиры на первом этаже в Барнауле, в среднем, на 6% дешевле, чем на последнем, и на 20% дешевле, чем на средних. Это следует из данных «Авито Недвижимость».

Диаграмма, монеты.
Диаграмма, монеты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Экономная экономика

Средняя цена квартиры на первом этаже в Барнауле составляет 3,8 млн рублей. Квартиры на самых верхних этажах немного дороже и стоят уже 4 млн. На средних же этажах квартиры обходятся в 4,7 млн рублей.

В среднем по России разница между первым и средними этажами составляет 35%. В Москве этот показатель максимален и достигает 66%, в Калининграде разница составляет всего 9%. Речь идет о вторичном рынке недвижимости.

Здания в Барнауле, многоэтажки в Барнауле, дома в Барнауле.
Здания в Барнауле, многоэтажки в Барнауле, дома в Барнауле.
Кристина Тарасова.

Скупой платит дважды

Вместе с тем, стоимость квартир на первых и последних этажах снижена не просто так. К их выбору нужно подходить очень внимательно, предостерегает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Сергей Хахулин,
эксперт «Авито Недвижимости»:

Такие объекты могут иметь недостатки. В силу изношенности инфраструктуры для объектов на последних этажах есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке. Недостатки первых этажей — сырость из-за коммуникаций в подвале, шум, плохие видовые характеристики, часто отсутствие балкона, необходимость устанавливать на окна решетки.

Строящиеся высотки &quot;Домстроя&quot;.
Строящиеся высотки "Домстроя".
"Домстрой".

Он посоветовал обращать внимание, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго, а также проверять ряд параметров:

  • Состояние коммуникаций дома;
  • Состояние подвальных помещений;
  • Проведение капитального ремонта;
  • Наличие над последним этажом дополнительного технического, который послужит буфером.

Если объект в хорошем состоянии, то покупка квартиры на первом этаже может помочь существенно сэкономить, учитывая, что средняя цена квартиры на вторичном рынке недвижимости в России за год выросла на 12%.

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