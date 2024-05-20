Стало известно, как нужно правильно подключать водонагреватель

Для начала нужно перекрыть горячую воду в квартире. Затем подключить бойлер к питанию и открыть краны на нем (подача холодной воды и обратка нагретой).
Также стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:
- Готовность электропроводки к дополнительной нагрузке.
- Количество точек, на которые будет работать водонагреватель, а также инструкцию.
- Правильное подключение и отключение оборудования.
Ранее барнаульцы остались без горячей воды из-за аварии на линии.
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