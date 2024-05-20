Стало известно, как нужно правильно подключать водонагреватель

О правилах начала работы с прибором рассказали в СГК Барнаул .

Для начала нужно перекрыть горячую воду в квартире. Затем подключить бойлер к питанию и открыть краны на нем (подача холодной воды и обратка нагретой).

Также стоит обратить внимание на некоторые важные моменты:

Готовность электропроводки к дополнительной нагрузке.

Количество точек, на которые будет работать водонагреватель, а также инструкцию.

Правильное подключение и отключение оборудования.

Ранее барнаульцы остались без горячей воды из-за аварии на линии.

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