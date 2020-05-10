Стало известно, как пройдет первый этап снятия ограничений по COVID-19

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснили, как именно пройдет первый этап снятия ограничительных мер в российских регионах. Интервью с представителем ведомства опубликовано на портале стопкоронавирус.рф .

По словам руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, на первом этапе россиянам разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Обязательным условием останется соблюдение максимальной дистанции.



При этом на всех этапах снятия ограничительных мер останется обязательным ношение защитных масок и дезинфекция.

Что касается открытия объектов непродовольственной торговли и услуг, то здесь речь идет о магазинах одежды и обуви площадью не более 400 кв. м, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. Также открыться смогут предприятия, «чья работа необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной».

«Сюда можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами», — отметила Татьяна Руженцова.

Из образовательных учреждений на втором этапе заработают детские сады, а школы и вузы — только на третьем этапе. Однако здесь окончательное решение останется за главами регионов. То же самое касается возобновления работы спортзалов, театров и выставок.



9 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что основными критериями для снятия ограничений станут три параметра: коэффициент распространения, доля свободных коек и охват населения тестированием на коронавирус. Смягчения возможны только при позитивных изменениях по всем трем направлениям.