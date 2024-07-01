Стало известно, что КНДР может поставлять в России одежду, популярную на Западе

Из КНДР в Россию могут начать поставляться джинсы, сумки и обувь, сообщает Shot проверка.

Востоковед Ким Ен Ун отмечает, что в Северной Корее хорошая одежда и бюджетные цены на ткани. Несмотря на стереотипы, там могут шить с учетом современных трендов.

Ранее КНДР поставила партию джинсов шведам, но тогда местные бренды посчитали это угрозой своим бизнесам из-за хорошего качества и низкой цены. В России же с учетом ухода европейских брендов может быть неплохой спрос на северокорейскую одежду.



Также отмечается, что в Северной Корее выпускают неплохие сумки и обувь — кроссовки могут не уступать по качеству популярным брендам.

Ранее сообщалось, что стало известно, какие продукты будет поставлять Северная Корея в Россию.

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