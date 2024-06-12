В послании северокорейский лидер заявил — российский народ под руководством Путина решительно защищает безопасность, суверенитет и интересы развития страны. И добивается «примечательных успехов», указывает Газета.Ru.
Ранее машину отечественного автопрома подарил Путин северокорейскому лидеру.
В сентябре прошлого года Ким Чен Ын приезжал в Россию с рабочим визитом. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Ким Чен Ын и Владимир Путин.
Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.
Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.
Также были и другие подарки.
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