Стало известно, какие фрукты и овощи подорожали в России

Яблоки сейчас стоят приблизительно 159,8 рублей за килограмм. Стоимость свеклы выросла на 92,3%, до 70 рублей за килограмм, а моркови — на 62,8%, также до 70 рублей за килограмм.
На картофель в июне цена увеличилась на 82,4%, стоимость капусты и лука увеличилась на более чем на 30%.
Цены на ягоды тоже не радуют. Малина увеличилась до 783 рублей за килограмм, а стоимость вишни поднялась до отметки в 486 рублей. Клубника, в свою очередь, подорожала примерно до 551 рубля.
Эксперты надеются, что с увеличением предложения розничные торговые сети скорректируют цены на ключевые категории плодоовощной продукции.
Ранее сообщалось, что российские дыни и арбузы подорожают.
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