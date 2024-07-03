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Потребитель

Стало известно, какие фрукты и овощи подорожали в России

С 2024 года в России заметно подорожали овощи и фрукты. Сейчас, казалось бы, сезон на яблоки, однако они выросли в цене на 30%, сообщают "Известия".

Овощи.
Овощи.
freepik.com/KamranAydinov

Яблоки сейчас стоят приблизительно 159,8 рублей за килограмм. Стоимость свеклы выросла на 92,3%, до 70 рублей за килограмм, а моркови — на 62,8%, также до 70 рублей за килограмм.

На картофель в июне цена увеличилась на 82,4%, стоимость капусты и лука увеличилась на более чем на 30%.

Цены на ягоды тоже не радуют. Малина увеличилась до 783 рублей за килограмм, а стоимость вишни поднялась до отметки в 486 рублей. Клубника, в свою очередь, подорожала примерно до 551 рубля.

Эксперты надеются, что с увеличением предложения розничные торговые сети скорректируют цены на ключевые категории плодоовощной продукции.

Ранее сообщалось, что российские дыни и арбузы подорожают.

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