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Жизнь

Стало известно, что российские арбузы и дыни подорожают

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, российские арбузы и дыни этим летом станут дороже как минимум на 15 % из-за аномальной жары.

Ростов-на-Дону, Астрахань и Волгоград страдают от палящего солнца уже четыре недели без единого дождя. Это привело к печальным последствиям для урожая: сначала часть посевов погибла из-за майских заморозков, а теперь посадки страдают от жары. Урожайность сократилась на 30 %.

Чтобы компенсировать потери, арбузы и дыни будут импортировать из Ирана и Азербайджана, но их стоимость будет выше, чем у российских плодов. По прогнозам экспертов, цены на арбузы и дыни могут вырасти в среднем на 15 %, но не исключается и удвоение стоимости.

На прилавках магазинов плоды с юга России появятся не раньше августа. А в начале июля в продажу поступят бахчевые, выращенные под пленкой.

Ранее сообщалось, что резко взлетели цены на картофель в России.

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