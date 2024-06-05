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Экономика

Драгоценное пюре: резко взлетели цены на картофель в России. Причина

Покупатели обратили внимание на то, что цены на картофель в сетевых магазинах буквально взлетели — так, молодой картофель в Барнауле продается от 82 до 95 рублей за килограмм. С чем это связано?

Посевные площади картофеля в ряде регионов сократились по сравнению с прошлым годом, указывает bfm.ru. Это произошло в том числе из-за невысокой рентабельности картофеля.

Также сокращение поставок молодого картофеля из Египта в Россию спровоцировало рост цен на рынке. Но эксперты настроены оптимистично — ситуацию исправит картофель с отечественных полей, поставки которого ожидаются в ближайшие две недели, пишет РИА Новости.

Факт

По данным Росстата на 27 мая, картофель в России с начала месяца подорожал на 25,6%.

Ранее сообщалось, из каких стран привозят черешню в Сибирь. Давно известны основные поставщики черешни в Россию — Китай, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Молдова, Сербия.

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