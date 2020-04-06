Стало известно, какие предприятия Алтайского края могут работать в апреле

Правительство Алтайского края опубликовало перечень организаций, которые могут работать в апреле во время режима самоизоляции. Полный список находится здесь.

Перечень состоит из 42 пунктов.

В списке есть производители одежды, изделий из кожи, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, металлических изделий и различного оборудования, автотранспортных средств, мебели, бумаги и картона и так далее.

Не будет остановлена работа производств, которые обеспечивают электрической энергией, паром и газом.

В режиме самоизоляции могут не находиться некоторые работники сельского хозяйства, а именно те, кто производит сельхозтехнику, удобрения, средства для защиты растений, рассаду, корма для животных и ветеринарные препараты.

Продолжить ходить на работу могут сотрудники научных разработок и исследований, информационных технологий.

Не остановится добыча и разработка песчаных карьеров, глины и других инертных материалов.

В перечне также есть оптики, ремонт обуви и бытовой техники, ателье, химчистки и прачечные, клининг (за исключением жилых помещений), автосервис и «фото на документы».

Напомним, что накануне алтайские бизнесмены попросили губернатора Виктора Томенко «не убивать экономику» ограничительными мерами из-за коронавируса.

Коллективное обращение подписали такие руководители компаний и ИП, как «АЗСМ», «Монолит-Инвест», «Зиас Машинери», «ПрофМаркет», «СМЦ-Трейд» и другие.