Стало известно, какие социальные выплаты повысят в Алтайском крае в 2021 году

В 2021 году ряд социальных выплат, включая пособия на детей, будут проиндексированы. В этом заверил вице-губернатор и министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Более того, он объяснил, что предложения о повышении социальных выплат, выдвинутые депутатами АКЗС, будут тщательно рассмотрены.

Ситников также заверил, что в бюджете на 2021 год сохраняются все виды социальных выплат населению. Отдельные из них индексируются в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Детские выплаты

Во-первых, запланирована индексация выплат на детей, которые рассчитаны, исходя из прожиточного минимума. В 2020 году прожиточный составляет 10 223 рублей. В 2021-м достигнет 10 611 рублей, то есть на 4% больше.

Увеличатся выплаты на третьего и последующих детей, пособия на детей до достижения ими возраста 3 лет, единовременные выплаты в связи с рождением первого ребенка и ряд других, которые рассчитываются от прожиточного минимума, — рассказал Данил Ситников.

Дети играют в снежки. Михаил Хаустов

Взрослые пособия

В краевом бюджете на 2021 год запланированы средства на индексацию выплат льготным категориям граждан, связанных с оплатой услуг ЖКХ, добавил вице-губернатор.

К льготникам относятся, в частности, ветераны, труженики тыла, репрессированные.

Проиндексируют на 4% и ежемесячную денежную выплату на поддержку школьных педагогов и отдельных категорий граждан, работающих и живущих в сельской местности.

Бедность. Социальная защита. Pixabay.com

Другие выплаты

При обсуждении параметров бюджета ряд парламентских фракций высказали предложения по индексации маткапитала с начала года и единовременного денежного вознаграждения по ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным.

Исходя из этих предложений расчетная потребность составит по разным оценкам в зависимости от темпа роста от 100 до 200 млн рублей.

Предложения мы детально рассмотрим при доработке закона о краевом бюджете ко второму чтению, сказал вице-губернатор.

В целом 74% расходов краевого бюджета будут направлены на социальную сферу.

Данил Ситников. altairegion22.ru

Ранее altapress.ru сообщил, что в 2021 году зарплата бюджетникам, попадающим под указ президента (в том числе учителям), будет увеличена на 4,3%. При этом у бюджетников, получающих зарплате в размере МРОТ, повышение составит 5,45%.

А вот госслужащие Алтайского края и лица, занимающие госдолжности, увеличения зарплат не увидят.