26 марта
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Потребитель

Стало известно, сколько человек пользуется капсулами для сна в Алтайском крае. Подробности

В Барнауле в ноябре прошлого года установили две капсулы для сна.

Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле.
Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле.
Анна Зайкова

Altapress.ru лично проверял их удобство и комплектацию.

С ноября проходимость капсул на барнаульском ЖД вокзале составила 450 человек. Жителям города и другим пассажирам такая новинка нравится, им удобно, рассказали altapress.ru в пресс-службе алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

А в Новосибирске в таких же капсульных отелях отдохнули более 1000 пассажиров за четыре месяца, там этих капсул для сна тоже две. Но пассажиропоток больше.

Капсулу для сна в среднем там бронируют 7-9 раз в сутки.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошла утечка опасного вещества на железнодорожных путях.

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