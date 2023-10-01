Становится обязательной двухфакторная аутентификация на Госуслугах

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных вводится дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги, сообщает "Интерфакс".

Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения.

Кодирование

Для дополнительной защиты предусмотрены три варианта — код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

При этом паспорт на Госуслугах не заменит бумажный. Перечень ситуаций, в которых можно будет применять электронную копию документа для подтверждения личности, определит правительство.

Существующие бумажные документы сохраняют свой статус — их можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.