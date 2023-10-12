Станьте автором роллов «Любовь и суши»

На повестке дня — уже известный в городе бренд доставки еды «Любовь и суши», открывшийся в марте 2023 года и успевший приготовить более 100 тысяч роллов, которые попробовало не менее 25 000 барнаульцев.

Совсем недавно компания запускала летнюю акцию, в которой подарила 1 000 000 рублей бонусами тысяче участников. В осеннюю пору бренд «Любовь и суши» не остается в стороне и анонсирует конкурс «Стань автором роллов!»

Помимо прочего, в октябре у бренда появилось с десяток новых позиций — это и новые сеты, и новые роллы в формате “половинок”. А сегодня в меню появились новые запеченные роллы.

Запеченные новинки «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Запеченные новинки «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Запеченные новинки «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Запеченные новинки «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В.

Также в ассортименте бренда «Любовь и суши» появилось два новых сета.

Новые сеты от бренда «Любовь и суши», как всегда, продаются с выгодной скидкой. Источник: ИП Линьков Д. В.

Если вы хотите поучаствовать в создании следующих новинок бренда «Любовь и суши», просто в чат-бот компании в ВКонтакте по этой ссылке и следуйте инструкциям.

Условия участия в конкурсе «Стань автором роллов!»:

Конкурс проводится с 12 октября по 10 декабря 2023 года. В конкурсе могут участвовать все желающие жители Барнаула. 11 декабря администрация «Любовь и суши» выберет трёх победителей, идеи которых точно попадут в следующее меню — и подарит им сертификаты по 5 000 рублей, которые можно будет потратить на роллы в доставке «Любовь и суши». Все участники без исключения получат уникальный промокод на ролл-новинку: Запеченный острый окунь в подарок к следующему заказу.

Принять участие в конкурсе «Стань автором роллов!» можно с 12 октября по 10 декабря 2023 года, зайдя в чат-бот «Любовь и суши» и следуя инструкциям.

Чат-бот «Любовь и суши»

Сайт: lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

16+

ИП Линьков Д. В.