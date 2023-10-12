Станьте автором роллов «Любовь и суши»

Совсем недавно компания запускала летнюю акцию, в которой подарила 1 000 000 рублей бонусами тысяче участников. В осеннюю пору бренд «Любовь и суши» не остается в стороне и анонсирует конкурс «Стань автором роллов!»
Помимо прочего, в октябре у бренда появилось с десяток новых позиций — это и новые сеты, и новые роллы в формате “половинок”. А сегодня в меню появились новые запеченные роллы.
Также в ассортименте бренда «Любовь и суши» появилось два новых сета.
Если вы хотите поучаствовать в создании следующих новинок бренда «Любовь и суши», просто в чат-бот компании в ВКонтакте по этой ссылке и следуйте инструкциям.
Условия участия в конкурсе «Стань автором роллов!»:
- Конкурс проводится с 12 октября по 10 декабря 2023 года.
- В конкурсе могут участвовать все желающие жители Барнаула.
- 11 декабря администрация «Любовь и суши» выберет трёх победителей, идеи которых точно попадут в следующее меню — и подарит им сертификаты по 5 000 рублей, которые можно будет потратить на роллы в доставке «Любовь и суши».
- Все участники без исключения получат уникальный промокод на ролл-новинку: Запеченный острый окунь в подарок к следующему заказу.
Принять участие в конкурсе «Стань автором роллов!» можно с 12 октября по 10 декабря 2023 года, зайдя в чат-бот «Любовь и суши» и следуя инструкциям.
Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99
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ИП Линьков Д. В.