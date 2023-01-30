Статистика: где в Алтайском крае самое дорогое мясо

В Бийске говядина на 20 рублей дороже, чем в других городах Алтайского края. Там оно стоит 472,66 рубля, в Барнауле — 449,46 рублей, а в Рубцовске — 448,83 рубля.
В среднем за килограмм свинины в наукограде просят 320,49 рубля. Средняя стоимость этого мяса в регионе — 308,72 рубля.
Баранину в Бийске продают примерно на 40 рублей дороже, чем в среднем по Алтайскому краю. Кроме того, там дороже сардельки.
Курица в Бийске стоит 169,91 рубля. Это единственный вид мяса, цена на который такая же, как по региону.
Ранее «борщевой набор» подешевел в Алтайском крае.
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