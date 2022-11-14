14 ноября
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Потребитель

«Борщевой набор» подешевел в Алтайском крае. И яблоки тоже

Годовая инфляция замедляется в Алтайском крае. Продукты, в том числе из «борщевого набора», подешевели, сообщают в региональном минэкономразвития со ссылкой на Алтайкрайстат.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

В октябре 16 из 24 социально значимых продуктов подешевели. В крае на 12,4% снизились цены на морковь. На 11,2% уменьшилась стоимость яблок, на 7,9% — гречки, на 4,9% — капусты, на 4,8% — пшена, на 4% — вермишели, на 2,2% — пшеничной муки.

Капуста подешевела с 27,3 до 18,72 рублей за килограмм, картофель — с 33,12 до 19,57 рублей, лук — с 25,48 до 21,1 рублей, морковь — с 33,12 до 24,79 рублей, а свекла столовая — с 35,84 до 26,54 рублей.

Кроме того, падают цены на маргариновую продукцию, молочку, овощные консервы, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, муку, хлебобулочные изделия, крупу и бобовые.

Ранее стало известно, что на Алтае подорожали бытовые приборы, лекарства, косметика и парфюмерия, топливо и стройматериалы.

Между тем врач рассказала, что лучше не есть после 40 лет. Как правильно выбрать кукурузу — в подборке советов altapress.ru.

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