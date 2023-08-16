16 августа
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Стеллажи в интерьере 2023: идеи по использованию конструкции

Стеллажи в интерьере выполняют множество функций, но основной всегда остается правильная организация хранения вещей. Разнообразие дизайнерских решений по-настоящему поражает: конструкции отличаются формами, размерами, используемыми материалами и многим другим. Если вы решили купить стеллажи, рекомендуем сначала изучить информацию о необычных вариантах их использования, собранную для вас экспертами федерального мебельного магазина Divan.ru.

Комната. Белый стеллаж.
Комната. Белый стеллаж.
Источник: ru.freepik.com, автор freepik.

Зонирование пространства

Существуют модели стеллажей, позволяющие ненавязчиво, но при этом эффективно разграничивать пространство, деля его на две функциональные зоны. Если перед вами стоит задача сформировать перегородку быстро и без лишних усилий, то стеллаж станет прекрасным вариантом «ширмы» для спальни, детской, гардеробной и прочих помещений.

Удобное место для хранения вещей

Стеллаж может стать местом для хранения вещей членов семьи. В детской красиво расставленные на полках игрушки помогут поддержать порядок в комнате и подчеркнут дизайн помещения. В спальне или гостиной на стеллаже можно разместить технику, одежду, обувь и многое другое. Также стеллаж будет актуален как книжный шкаф. При желании стеллажная конструкция может стать центральным декоративным элементом комнаты. На полках размещают статуэтки, фоторамки, горшки с цветами, сувениры и прочие памятные вещи.

Улучшение функциональности кухни

Размещают такие конструкции и на кухнях. Например, стеллаж белый, наполненный посудой, поможет облагородить внешний облик столового пространства и гармонично дополнить обстановку. Если кухня выполнена не в светлых, а темных или ярких оттенках, можно легко подобрать деревянный каркас нужного вам цвета.

Большой выбор стеллажей самых разных модификаций вам предлагает интернет-магазин Диван.ру.

Экономия пространства

Неважно, где будет стоять стеллаж – с его помощью можно решить проблему нехватки места. Прямые, квадратные, ассиметричные, зигзагообразные, в виде лесенки – производители предлагают самые разные варианты конструкций. С их помощью пространство можно использовать максимально эффективно, не перегружая его.

Немного о выборе

При выборе важно правильно подобрать размеры стеллажа, изучив высоту и ширину изделия в собранном виде, а также глубину полок. Также значение имеет материал конструкции, это может быть деревянный брус или более доступные по цене варианты, такие как ДСП. Полочки могут быть открытого и закрытого типа – здесь все зависит от ваших личных предпочтений.

Сбор стеллажа обычно не вызывает сложностей. Еще раз напоминает, что широкий выбор современной мебели вам предлагает ООО «ДИВАН ТРЕЙД» (официальный сайт: https://www.divan.ru/). Доставка осуществляется по всей РФ. Все необходимые элементы, включая доски, саморезы, элементы каркаса и фурнитуру вы получаете в комплекте.

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