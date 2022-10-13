Стоит ли открывать бизнес по франшизе?

Как повысить шансы на успех?
Того, кто открывает бизнес по франшизе, называют франчайзи. Партнер, который предоставляет вам возможность работать от имени конкретного бренда — это франчайзер. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы дело было прибыльным. Чтобы добиться этого, для франчайзи важно:
- На этапе ведения переговоров проверить вашу совместимость с конкретным бизнесом и с политикой франчайзера. У любого объекта предпринимательства есть своя внутренняя система, которая включает в себя политику и процедуры, которые помогают емуработать прибыльным и эффективным способом. Чтобы успешно владеть и управлять своим франчайзинговым бизнесом, важно, чтобы «операционная» система вам подходила.
- Иметь желание перенять имеющийся опыт. Франчайзер уже допускал ошибки. Это ошибки, которые вам никогда не придется делать. Но чтобы подобного не случилось и бизнес-опыт принес пользу, придется потратить время и усилия.
- Пройти обучение. Сегодня франчайзеры проводят интенсивное и высокоэффективное обучение для своих франчайзи. Вы узнаете, как управлять всеми аспектами вашего бизнеса, как использовать крайне важные технологии, созданные для получения максимальной выгоды. Обучение в штаб-квартире длится от трех дней до двух недель.
- Всегда быть на связи. У многих франчайзеров есть внутренняя система связи, которая позволяет обмениваться информацией между корпоративным офисом и отдельными франчайзи. Проверьте, есть ли она в выбранной вами франшизе, что позволяет получить доступ к общению и обмену опытом с другими франчайзи.
- Быть готовым учиться и следовать рекомендациям франчайзеров. Вы получите поддержку от штаб-квартиры франшизы. Эта поддержка может предоставляться в форме консультирования по телефону, когда вам нужны ответы на вопросы в режиме реального времени, или в форме очной встречи на месте, когда вам нужно личное общение.
Умение брать на себя ответственность — еще одно «требование» к будущему владельцу франшизы. Имея за спиной большой, известный бренд, вы можете сделать бизнес успешным. Но работа под узнаваемым «именем» это еще и огромная ответственность, ведь клиенты привыкли к определенной высокой планке, а держать ее придется и вам.
Что должно насторожить?
Первое, что нужно проверить — это прибыльность бизнеса и его репутация. Даже если в прошлом отчетном периоде заинтересовавшая вас сеть отработала успешно, это вовсе не значит, что в конкретный момент дела идут хорошо. К сожалению, иногда франшизы продают по причине отсутствия прибыли.
Систематически статистика франшиз составляет ежемесячные отчеты о количестве новых рабочих мест, за которые отвечает франчайзинговая индустрия. Если франшиза перестаёт расширяться и открывать новые рабочие места — это плохой знак.
Еще один признак, который должен вас насторожить — это отсутствие приглашения в офис штаб-квартиры. Встретиться и пообщаться с обслуживающим персоналом и руководителями концепции франшизы, в которую вы думаете инвестировать, и стать местным владельцем — обязательное условие, поскольку составить собственное представление можно только при личной встрече.