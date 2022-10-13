Стоит ли открывать бизнес по франшизе?

Франшиза считается одним из самых удобных инструментов для открытия бизнеса. Он подходит не только опытным предпринимателям, но и новичкам, поскольку нет необходимости придумывать что-то новое, заниматься брендингом или выстраивать бизнес с нуля. Мы не будем подробно рассказывать о плюсах и минусах франшизы , а рассмотрим, как минимизировать возможные риски и увеличить шансы на успешность открытого дела.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Как повысить шансы на успех?

Того, кто открывает бизнес по франшизе, называют франчайзи. Партнер, который предоставляет вам возможность работать от имени конкретного бренда — это франчайзер. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы дело было прибыльным. Чтобы добиться этого, для франчайзи важно:

На этапе ведения переговоров проверить вашу совместимость с конкретным бизнесом и с политикой франчайзера. У любого объекта предпринимательства есть своя внутренняя система , которая включает в себя политику и процедуры , которые помогают емуработать прибыльным и эффективным способом. Чтобы успешно владеть и управлять своим франчайзинговым бизнесом , важно , чтобы «операционная» система вам подходила. Иметь желание перенять имеющийся опыт. Франчайзер уже допускал ошибки. Это ошибки , которые вам никогда не придется делать. Но чтобы подобного не случилось и бизнес-опыт принес пользу , придется потратить время и усилия. Пройти обучение. Сегодня франчайзеры проводят интенсивное и высокоэффективное обучение для своих франчайзи. Вы узнаете , как управлять всеми аспектами вашего бизнеса , как использовать крайне важные технологии , созданные для получения максимальной выгоды. Обучение в штаб-квартире длится от трех дней до двух недель. Всегда быть на связи. У многих франчайзеров есть внутренняя система связи , которая позволяет обмениваться информацией между корпоративным офисом и отдельными франчайзи. Проверьте , есть ли она в выбранной вами франшизе , что позволяет получить доступ к общению и обмену опытом с другими франчайзи. Быть готовым учиться и следовать рекомендациям франчайзеров. Вы получите поддержку от штаб-квартиры франшизы. Эта поддержка может предоставляться в форме консультирования по телефону , когда вам нужны ответы на вопросы в режиме реального времени , или в форме очной встречи на месте , когда вам нужно личное общение.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Умение брать на себя ответственность — еще одно «требование» к будущему владельцу франшизы. Имея за спиной большой, известный бренд, вы можете сделать бизнес успешным. Но работа под узнаваемым «именем» это еще и огромная ответственность, ведь клиенты привыкли к определенной высокой планке, а держать ее придется и вам.

Что должно насторожить?

Первое, что нужно проверить — это прибыльность бизнеса и его репутация. Даже если в прошлом отчетном периоде заинтересовавшая вас сеть отработала успешно, это вовсе не значит, что в конкретный момент дела идут хорошо. К сожалению, иногда франшизы продают по причине отсутствия прибыли.

Систематически статистика франшиз составляет ежемесячные отчеты о количестве новых рабочих мест, за которые отвечает франчайзинговая индустрия. Если франшиза перестаёт расширяться и открывать новые рабочие места — это плохой знак.

Еще один признак, который должен вас насторожить — это отсутствие приглашения в офис штаб-квартиры. Встретиться и пообщаться с обслуживающим персоналом и руководителями концепции франшизы, в которую вы думаете инвестировать, и стать местным владельцем — обязательное условие, поскольку составить собственное представление можно только при личной встрече.