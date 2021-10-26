5 стрижек, которые будут в тренде этой осенью

Из всех модных в новом сезоне стрижек эта является наиболее универсальной, ведь подходит самым разным девушкам и женщинам. Сделать такую стрижку могут как обладательницы прямых волос, так и те, кто от природы неделен вьющимися локонами. Удобно боб-каре и в плане ухода — укладка делает быстро и просто, а частые походы к парикмахеру совершенно не обязательны.
Один из самых трендовых вариантов стрижки в этом сезоне, который подойдет далеко не всем. Присмотреться к ровному каре стоит тем, кто уже давно предпочитает короткую длину волос. Прямой срез каре поможет сделать образ более строгим и дерзким, а отрастать такая стрижка будет равномерно и без помощи стилиста.
Для обладательниц длинных волос, которые не желают расставаться со своей шевелюрой, в этом сезоне есть неплохое решение — лесенка. Некогда очень популярная прическа снова возвращается в моду благодаря своей простоте и универсальности. Лесенка отлично смотрится на женщинах самых разных возрастов и так же как и боб-каре нетребовательна в уходе. Особенно лесенку любят за то, что она позволяет придать объема даже тонким и редким волосам. Кроме этого прическа отлично корректирует форму лица и изящно сглаживает любые несовершенства в его форме.
Для самых смелых дам в этом сезоне тоже есть из чего выбрать. Стрижку пикси уже успели прозвать новой классикой и все чаще современные женщины отдают предпочтение именно такой длине волос. Стильная и дерзкая короткая стрижка отлично будет выглядеть как на молодой девушке, так и на зрелой женщине. Однако стоит помнить про различные формы лица, для которых требуются свои специфические типы стрижки. Чтобы результат получился максимально подходящим — выбираете хорошего проверенного парикмахера, который сможет подчеркнуть именно вашу форму лица. Ухаживать за пикси также не сложно, ведь при отсутствии времени и желания волосы достаточно просто высушить и расчесать.
Если кардинально менять длину вы не настроены, а образ хочется изменить радикально, то челка — это лучший способ добиться желаемого результата. Многие не любят челки и питают к ним откровенную неприязнь, однако стоит лишь сделать удачную для конкретной формы лица стрижку, и челка будет воспринимать совершенно иначе. В этом сезоне наиболее популярной стала челка из 70-х — легкая, воздушная, романтическая и слегка небрежная. В отличие от густой прямой челки, такой тип стрижки подходит многим и отлично освежает любой образ.
А какая стрижка из нашего списка больше всего нравится вам? Поделитесь своим мнением в комментариях!