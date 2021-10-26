5 стрижек, которые будут в тренде этой осенью

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Пикси

Для самых смелых дам в этом сезоне тоже есть из чего выбрать. Стрижку пикси уже успели прозвать новой классикой и все чаще современные женщины отдают предпочтение именно такой длине волос. Стильная и дерзкая короткая стрижка отлично будет выглядеть как на молодой девушке, так и на зрелой женщине. Однако стоит помнить про различные формы лица, для которых требуются свои специфические типы стрижки. Чтобы результат получился максимально подходящим — выбираете хорошего проверенного парикмахера, который сможет подчеркнуть именно вашу форму лица. Ухаживать за пикси также не сложно, ведь при отсутствии времени и желания волосы достаточно просто высушить и расчесать.