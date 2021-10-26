26 октября 7°C
﻿
Потребитель
73

5 стрижек, которые будут в тренде этой осенью

Осень — лучшее время для новой стрижки. После долгих месяцев палящего солнца и сухого воздуха просто необходимо привести в порядок свои волосы, чтобы подготовить их зимнему периоду. И пока одни лишь обрезают сухие кончики, вы можете кардинально изменить свой образ. Чтобы быть в тренде — просто выберите одну из пяти актуальных в этом сезоне стрижек, подобранных интернет порталом Darada.co!

1
Боб-каре

Из всех модных в новом сезоне стрижек эта является наиболее универсальной, ведь подходит самым разным девушкам и женщинам. Сделать такую стрижку могут как обладательницы прямых волос, так и те, кто от природы неделен вьющимися локонами. Удобно боб-каре и в плане ухода — укладка делает быстро и просто, а частые походы к парикмахеру совершенно не обязательны.

Стрижка.
Стрижка.
Фото предоставлено рекламодателем.
2
Каре с ровным срезом

Один из самых трендовых вариантов стрижки в этом сезоне, который подойдет далеко не всем. Присмотреться к ровному каре стоит тем, кто уже давно предпочитает короткую длину волос. Прямой срез каре поможет сделать образ более строгим и дерзким, а отрастать такая стрижка будет равномерно и без помощи стилиста.

Стрижка.
Стрижка.
Фото предоставлено рекламодателем.
3
Лесенка

Для обладательниц длинных волос, которые не желают расставаться со своей шевелюрой, в этом сезоне есть неплохое решение — лесенка. Некогда очень популярная прическа снова возвращается в моду благодаря своей простоте и универсальности. Лесенка отлично смотрится на женщинах самых разных возрастов и так же как и боб-каре нетребовательна в уходе. Особенно лесенку любят за то, что она позволяет придать объема даже тонким и редким волосам. Кроме этого прическа отлично корректирует форму лица и изящно сглаживает любые несовершенства в его форме.

Стрижка.
Стрижка.
Фото предоставлено рекламодателем.
4
Пикси

Для самых смелых дам в этом сезоне тоже есть из чего выбрать. Стрижку пикси уже успели прозвать новой классикой и все чаще современные женщины отдают предпочтение именно такой длине волос. Стильная и дерзкая короткая стрижка отлично будет выглядеть как на молодой девушке, так и на зрелой женщине. Однако стоит помнить про различные формы лица, для которых требуются свои специфические типы стрижки. Чтобы результат получился максимально подходящим — выбираете хорошего проверенного парикмахера, который сможет подчеркнуть именно вашу форму лица. Ухаживать за пикси также не сложно, ведь при отсутствии времени и желания волосы достаточно просто высушить и расчесать.

Стрижка.
Стрижка.
Фото предоставлено рекламодателем.
5
Челка из 70-х

Если кардинально менять длину вы не настроены, а образ хочется изменить радикально, то челка — это лучший способ добиться желаемого результата. Многие не любят челки и питают к ним откровенную неприязнь, однако стоит лишь сделать удачную для конкретной формы лица стрижку, и челка будет воспринимать совершенно иначе. В этом сезоне наиболее популярной стала челка из 70-х — легкая, воздушная, романтическая и слегка небрежная. В отличие от густой прямой челки, такой тип стрижки подходит многим и отлично освежает любой образ.

Стрижка.
Стрижка.
Фото предоставлено рекламодателем.

А какая стрижка из нашего списка больше всего нравится вам? Поделитесь своим мнением в комментариях!

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость