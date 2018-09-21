Супергеройские технологии: как проходит масштабная акция «Пятерочки» и Marvel

В 2018 году в кинотеатрах показали сразу три новых фильма из серии «Мстители» от киностудии Marvel: «Мстители. Война бесконечности», «Черная Пантера» и «Человек-муравей и Оса». И пока поклонники этой фантастической вселенной ждут премьеры «Капитана Марвел», торговая сеть «Пятерочка» решила порадовать фанатов и уже месяц, как проводит тематическую акцию с приятными подарками!

С 21 августа по 8 октября 2018 года за покупки в универсамах сети покупатели получают в подарок оригинальные коллекционные ластики в форме супергероев: эта акция получила кодовое название «Герои в «Пятерочке».

В торговой сети признаются: к созданию акции подтолкнула невероятная популярность фильмов Marvel в России. Только за последние несколько лет известность данного бренда выросла, и теперь героев киновселенной узнают 75% жителей России!

За каждые 555 рублей в чеке или покупку товаров — партнеров акции покупателям подарят одну из 16 уникальных фигурок. Купить себе новый ластик можно и просто так: на кассе в «Пятерочке» его отдадут за 49 рублей! Согласитесь, неплохой способ бюджетно порадовать подростка или даже взрослого поклонника комиксов: молодые люди захотят собрать фигурки в коллекцию, а дети с удовольствием будут играть с друзьями, обмениваться или использовать по назначению, заряжаясь при этом энергией супергероя!

Герои вселенной Marvel. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Каждый ластик для сохранности запакован в отдельный пакетик. Если фанату комиксов попадется не тот герой, которого он хотел, не беда: всегда можно поменяться с одноклассниками в школе. Ластики удобно надеваются на карандаши, но еще их можно хранить в специальном альбоме для коллекционирования. К слову, этот яркий аксессуар можно приобрести также в каждом универсаме «Пятерочка».

Торговая сеть организовала мощную поддержку для супергеройской программы лояльности: на сайте акции можно ознакомиться со всеми фигурками, узнать о суперспособностях героев, пройти тест «Какой ты супергерой?», а еще — выиграть поездку для всей семьи в большой парк развлечений Диснейленд!

Причем с условиями конкурса может справиться даже «начинающий» супергерой! Чтобы получить шанс вместе съездить в увлекательное путешествие, в специальном конструкторе на сайте нужно создать комикс из семейных фотографий и загрузить снимок коллекции ластиков в галерею. Кстати, при помощи фото всех 16 собранных фигурок можно не только принять участие в конкурсе, но и получить промокод для бесплатного просмотра фильмотеки Marvel.

Герои вселенной Marvel. Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Отважные герои способны очаровать человека практически любого возраста. А значит, коллаборация торговой сети «Пятерочка» и Marvel — это отличный повод для запоминающихся семейных «супергеройских» вечеров: с тематической настольной игрой, чтением комиксов и чаем в ярких кружках с любимыми героями.

* Информация о стоимости указана на момент публикации. Организатором Акции является: ООО «Агроторг». Срок проведения Акции: с 21 августа 2018 г. по «08» октября 2018 года для магазинов сети «Пятерочка». Подробные условия Акции смотрите здесь >>