Суперсверка «СБИС». Любовь с первого отчета

Работа в системе «СБИС» происходит в режиме одного окна, весь функционал перед глазами. При необходимости компания ПРОКС оказывает техническую поддержку, а квалифицированные менеджеры ответят на любой вопрос и подскажут верное решение даже в самой сложной ситуации.

«СБИС помогает экономить время, это очень ценно. Клиент видит информацию в реальном времени. Он не тратит время на дорогу, на запросы и поиск этой информации. Не тратит время на предоставление дополнительных документов, которые запрашивает налоговая в виде сканов, — все можно предугадать, предупредить и избежать лишней бумажной волокиты. „Суперсверка“ дает дополнительные возможности избежать штрафов, все отчеты будут сданы с первого раза. Все это очень бережет финансы компании, силы бухгалтера и нервы руководителя. Это большой плюс!», — отмечает Екатерина Марфенкова сертифицированный менеджер клиентского отдела «СБИС» компании ПРОКС.