21 июня
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Потребитель

Суперсверка «СБИС». Любовь с первого отчета

Отчетный период — головная боль для многих бухгалтеров и руководителей бизнеса. Однако есть сервисы, помогающие преодолевать это непростое время спокойно, легко и эффективно. Компания ПРОКС давно работает с системой электронной отчетности и документооборота «СБИС» и рекомендует обратить внимание на «Суперсверку» — расширение лицензии «Отчетность».

Новый офис.
Новый офис.
Компания ПРОКС

Разберемся, какие возможности есть у пользователей «Суперсверки», и для каких компаний она будет наиболее полезна.

1
Сводка начисления с уплатой по 6-НДФЛ

Система запросит выписки из налоговой инспекции и банка и сравнит, сходятся ли выплаты по зарплате с данными ФНС и отчетом. При этом полученная информация удобно группируется по срокам уплаты — все ошибки, как на ладони. Сверку можно проводить как по одному отчету, так и по всем 6-НДФЛ.

2
Снижение рисков доначисления НДС

В базе «СБИС» более четырех миллионов компаний! Сравнивая книгу покупок предприятия с книгами продаж контрагентов, система улавливает, по каким счетам-фактурам есть ошибки и расхождения по НДС. Останется лишь привести все в надлежащий вид с помощью подсказок.

Квалифицированные менеджеры.
Квалифицированные менеджеры.
Компания ПРОКС
3
Расчет по страховым взносам — без проблем

С помощью суперсверки можно сравнить РСВ, СЗВ-М, и СЗВ-СТАЖ с учетом корректировок и увидеть все расхождения до отправки отчета. Система предупредит о превышении базы, укажет на «забытых» и «лишних» сотрудников, а также легко обнаружит «дубли». Распределить суммы по тарифам нарастающим итогом не составит труда — «СБИС» поможет и с этим. А в результате — отчет будет сдан с первого раза.

4
Автоматическая сверка налогов

Камеральная проверка происходит по тем же алгоритмам, что и в налоговой службе. Клиент мгновенно узнает обо всех переплатах, недоимках, пени и штрафах по данным ФНС. Система «СБИС» подскажет, когда и откуда они появились, чтобы избежать проблем в будущем. Есть возможность автоматически зачесть переплаты в счет недоимок. А вся история разбирательств будет сохранена.

5
На высоких оборотах

Тарифное расширение «Суперсверка» особенно полезно компаниям с объемным штатом сотрудников. Предприятиям с сезонным форматом работы, высокой текучкой кадров, где непросто отследить каждого работника.

Поддержка сервиса будет незаменима фирмам, активно занимающимся торговлей и имеющим множество контрагентов в разных регионах страны.

Екатерина Марфенкова, сертифицированный менеджер клиентского отдела «СБИС» компании ПРОКС (справа). Работа с клиентами.
Екатерина Марфенкова, сертифицированный менеджер клиентского отдела «СБИС» компании ПРОКС (справа). Работа с клиентами.
Компания ПРОКС
6
Плюс к уверенности

Работа в системе «СБИС» происходит в режиме одного окна, весь функционал перед глазами. При необходимости компания ПРОКС оказывает техническую поддержку, а квалифицированные менеджеры ответят на любой вопрос и подскажут верное решение даже в самой сложной ситуации.

«СБИС помогает экономить время, это очень ценно. Клиент видит информацию в реальном времени. Он не тратит время на дорогу, на запросы и поиск этой информации. Не тратит время на предоставление дополнительных документов, которые запрашивает налоговая в виде сканов, — все можно предугадать, предупредить и избежать лишней бумажной волокиты. „Суперсверка“ дает дополнительные возможности избежать штрафов, все отчеты будут сданы с первого раза. Все это очень бережет финансы компании, силы бухгалтера и нервы руководителя. Это большой плюс!», — отмечает Екатерина Марфенкова сертифицированный менеджер клиентского отдела «СБИС» компании ПРОКС.

В системе «СБИС» несколько десятков сервисов, призванных улучшить и упростить работу любого бизнеса. О каждом из них можно более подробно узнать в ПРОКСе. Компания оказывает полный спектр услуг, начиная от открытия юридического лица, подключение к сервисам по сдаче отчетности, проверке компаний, автоматизации бизнеса, заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

Компания ПРОКС

ул. Пролетарская, 90

ул. Взлетная, 65

+7 (3852) 505−444

http://prox-it.ru

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