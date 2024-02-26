Своевременная поверка счетчиков позволит избежать лишних затрат

Росводоканал Барнаул напоминает, что по истечении срока поверки необходимо провести повторную или заменить счетчик на новый. Дату предыдущей поверки можно посмотреть в технической документации к счетчику, в акте ввода в эксплуатацию или в личном кабинете системы «Город». Также можно уточнить информацию в водоканале.

Если вы ежемесячно передаёте показания по номеру телефона водоканала 99-50-55, а до срока окончания поверки остаётся меньше двух месяцев, то система проинформирует о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. После согласия абонента, заявка поступит специалисту, он зарегистрирует обращение и передаст его исполнителям, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приводит к некорректным начислениям за ресурсы. Своевременное проведение процедуры позволит оплачивать только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения.

Обращаем внимание абонентов, что проводить процедуру поверки могут только аккредитованные организации.

Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников, — пояснил Андрей Звягинцев.

Сегодня единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки является регистрация в ФГИС «Аршин». Информация о поверке вносится в течение сорока дней, без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ не действительны. Бумажные свидетельства о процедуре выдаются только по желанию клиентов и носят информационный характер.

Владелец счетчика может самостоятельно проверить данные в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру прибора. Доступ к системе открыт для всех.

Услугу по поверке счетчиков можно заказать и в водоканале, оставив заявку в кол-центре по телефону 500-101.

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