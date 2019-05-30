Тариф «За себя и того парня»: из-за чего могут изменить плату на вывоз мусора в Алтайском крае

Механизм расчета тарифа на вывоз мусора четко не прописан. Краевое управление по тарифам вместе с ФАС разбираются, как им на 2020 год скорректировать тарифы для региональных операторов, которые занимаются утилизацией отходов в регионе. Об этом 29 мая депутатам фракции «Единая Россия» в АКЗС рассказал глава ведомства Александр Катнов.

29 мая депутаты-единороссы разбирались в том, как идет мусорная реформа в Алтайском крае. Выяснилось, что сейчас региональные операторы вывозят мусор централизованно и по новым правилам из 243 населенных пунктов, где проживает 76% граждан. Но всего в крае более 1,6 тысяч населенных пунктов. В связи с этим председатель АКЗС Александр Романенко поинтересовался у начальника управления по тарифам:

У нас в тариф регоператоров включено обслуживание всех 1,6 тыс. населенных пунктов или только 243?

Александр Катнов ответил, что тарифы для регоператоров устанавливались, исходя из утвержденных территориальных схем, где перечислены все населенные пункты поименно.

«То есть можно сказать, что регоператоры получают деньги за невыполненную работу?» — уточнил Романенко.

Начальник тарифного управления сообщил, что это не совсем так. Во-первых, сказал он, оператор не имеет права выставлять квитанции жителям тех населенных пунктов, куда он не зашел. Во-вторых, как оказалось, «здесь довольно сложный момент».

Александр Катнов,

начальник управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов:

Механизм четко не прописан, как рассчитывать в тарифе эти затраты. Сейчас мы находимся в активных переговорах с ФАС. С одной стороны, оператору заложены в тариф транспортные расходы, которые он не несет. С другой, он недополучает деньги в населенных пунктах, в которые не зашел. Но те расходы, которые мы ему учли в тарифе, а он их не несет, при корректировке мы изымем.

Лидер фракции Сергей Приб поинтересовался, как учитывается в тарифном регулировании тот факт, что операторы некоторые отходы везут не на заявленный полигон, а гораздо ближе.

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС:

В тарифе регоператор защитил транспортные расходы до полигона. А сам — возит за огород. Как вы будете это учитывать при следующем тарифном регулировании? Будет ли учтена дополнительная выручка операторов?

По словам Катнова, законодатель сейчас дал возможность учитывать в тарифе расходы, «связанные с так называемой перевалкой отходов, когда первоначальное накопление идет на полигонах, не включенных в реестр, а потом отходы транспортируются на полигоны, куда в принципе и должны были поставляться».

Катнов сообщил, что в действующих тарифах регоператоров эти расходы не учтены. Но при последующем регулировании оператор может их заявить. «Мы их рассмотрим с точки зрения экономической обоснованности и можем учесть», — резюмировал Катнов.