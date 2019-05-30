Депутаты опять «раскатали» алтайского министра ЖКХ, теперь из-за мусорной реформы

Депутаты-единороссы краевого заксобрания на заседании фракции 29 мая с пристрастием допросили министра ЖКХ и строительства Ивана Гилева. «Зачем мы сами себе рассказываем, как у нас все хорошо?!» — вопрошали депутаты. «Да была бы моя воля, сам бы отменил эту реформу», — признался в ответ министр.

Цивилизация идет

Иван Гилев, как обычно, подтянутый и сдержанный, подошел к трибуне. Подвел несколько итогов.

1. Тарифы на вывоз мусора в крае невысокие. «Ниже, чем в среднем по России и по регионам Сибири, процентов на 30−40», — оценил Гилев.

2. Из-за перехода с платы за кв. метры на плату за число проживающих где-то платежи сократились. Например, у одиноких пенсионеров, живущих в сравнительно больших домах. Там, где живет много человек на небольшой площади, наоборот, выросли.

3. 76% жителей края, или 1,770 млн человек, получают услугу — то есть мусор у них вывозится.

4. Количество мусора увеличилось. Это значит, считает Гилев, что его стали утилизировать более цивилизованно, а не оставлять в лесополосах.

Мусор на улицах Бийска biwork.ru

Счета наугад

Потом, пока еще в спокойной обстановке, он начал перечислять проблемы.

1. Реформа совсем по-другому разделила сферы ответственности между компаниями — региональными операторами и местными властями. Теперь оператор отвечает только за вывоз мусора из контейнеров.

То есть мусоровоз приезжает, вываливает из бака мусор, подчищает то, что при этом упало, — и всё. А все стихийные свалки, горы отходов вокруг контейнеров, которые не поместились в баки, — это уже ответственность властей. Потому что именно они должны были изначально определить, где и сколько площадок для сбора мусора организовать и как много контейнеров на них поставить. Не посчитали правильно? Расхлебывайте.

Как муниципалитет может за этим следить? Например, привлекать УК. Но те тоже не хотят делать это просто так. Где-то доходит до судов.

То есть если у вас мусор на площадке, то виновных может быть два: или регоператор, который не вывозит мусор, или власти, которые неправильно все просчитали.

Мусор. www.instagram.com/22zarinsk

2. У самих операторов не все гладко. У одних не хватает техники, другие не могут выстроить отношения с субподрядчиками.

3. Счета жителям выставляются как попало. У регоператоров нет единой базы по числу проживающих. Бывает, что плату предъявляют за тех, кто уехал или умер.

«Фактически они наугад забрасывают счета. У тех, кто жалуется, ошибки устраняют оперативно», — рассказал Гилев.

По его мнению, здесь с операторами должны более плотно работать местные власти.

4. Самые сложные ситуации — в Заринске и Бийске.

«Вы эту цифру из лексикона уберите!»

«Разжигать» начал Альберт Лунев, председатель экономического комитета АКЗС:

— Пять месяцев прошло! Я все, понимаю, любой процесс нужно начинать, чтобы понять, как он пойдет. Но после трех месяцев можно уже систематизировать что-то. А у нас пять прошло — систематизации нет. То да потому. Как базы потребителей не было, так ее и нет. Вы говорите: при нарушениях будем убирать операторов. Так, может, уберем уже кого-то одного? Вал вопросов идет. Какой план действий у министерства? Мы задаем вопросы, а ответов не слышим! Может, вы предложите нам что-то законодательно поправить?

Коллегу поддержал Александр Балушкин:

— Территории у нас большие, а население разрозненно. У нас не густонаселенный город, где можно применять такие схемы. Давайте вносить изменения в существующий закон. Какие законодательные инициативы разрабатываются в министерстве? Есть они вообще?

Гилев сначала решил прояснить, что катастрофы в крае никакой нет. По его словам, у жителей 243 населенных пунктов края мусор вывозят. В 80 из них операторы зашли впервые, там раньше никто централизованно мусор не утилизировал.

Мусор на улицах Бийска biwork.ru

Министра перебил спикер АКЗС Александр Романенко.

— Вы знаете, сколько населенных пунктов в Алтайском крае?

— 1,6 тысяч.

— А вы нам про 240. Вы цифру в 70% из лексикона уберите! Регоператоры зашли в города и районные центры. Всё! И вы считаете, что это какое-то достижение.

— Алтайский край — это люди. И 76% услугой охвачены. И мы не ставим точку. Важно же еще, чтобы это не навредило людям, там, где какие-то системы устоялись.

Вопрос был о том, что мы делаем. Режим настройки, действительно, во многом ручной. Мы пытаемся выстраивать отношения 69 районных и городских администраций и 240 поселенческих с регоператорами. Регулярно проводим совещания: кустовые, по зонам, собираем глав. В целом по Алтайскому краю ситуация по уборке мусора не катастрофичная. Давайте, это признаем и не будем накручивать проблему!

В Барнауле появились дизайнерские мусоровозы.

Местный бизнес — без светлого будущего

Дровишек в дискуссию подбросил Андрей Осипов, председатель правового комитета АКЗС:

— Когда бийский регоператор заключит договоры с субподрядчиками там, где сам убирать не может? Конкретный пример — Зональный район. Там есть местные предприниматели, которые раньше успешно вывозили бочки. Получали 80 рублей за бочку. Сейчас оператор зашел, берет по 303 рубля. Меня бабушка спрашивает: нельзя ли ставить одну бочку на несколько домовладений, она одна ее не набирает.

— Во-первых, никто не имеет права брать деньги за бочку: ни предприниматель, ни регоператор, потому что бабушка эта должна платить только по тарифу за вывоз мусора. Если такие факты есть, то это прямое нарушение закона, — ответил Гилев. — Что касается договоров субподряда, то мы не имеем права вмешиваться в коммерческую деятельность операторов. Можем только лишить их лицензии, если они не выполняют свои обязательства. А если соблюдают, то работают. И я не могу гарантировать местному будущему светлое будущее. Таков закон, ни я его придумал.

Горячий Заринск

Мусор на кладбище. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Мы себе рассказываем, как у нас все хорошо! — вступил в активное обсуждение лидер фракции Сергей Приб. — Сколько официальных претензий сегодня предъявлено регоператорам?

— До нас не дошло ни одного заявления от муниципалитета или гражданина, которые мы могли бы рассмотреть или учесть для лишения регоператора лицензии.

После этого Приб попросил включить видеоролики, которые в конце мая сняли активисты «ЕР» в Заринске (входит в округ Приба). В сюжетах, в частности, показаны огромные кучи мусора на контейнерных площадках. Большая свалка — на краю городского кладбища: сотни мешков и гигантская гора похоронных венков.

— Я не понимаю, как вы можете говорить, что в Заринске все хорошо стало?! — комментировал Приб.

— Причину объяснить? — спросил Гилев. — Заринск — единственный муниципалитет в Алтайском крае, который не подписал с регоператором схему и график вывоза мусора.

— А почему не подписали? Возят мусор не на полигон, а по углам в Заринске.

— Нужно понимать, как вывозить, а документ об этом не подписан.

— Хорошо, не подписан. Дальше что?

— Глава обязан этот вопрос решить!

— Глава не решает.

— Значит, нужно рассматривать вопрос о соответствии занимаемой должности.

— Так рассматривайте!

Мусоровоз барнаульской фирмы «Спецавтомаш» ( торговая марка «мусоранет») везет мусор на полигон «Аврора».

Приб попросил включить еще ролики. На них — примерно те же картины.

— И это город, в котором никогда не было грязи, всегда было чисто!

— Сергей Николаевич, чтобы мне лишить оператора лицензии, нужен акт о невыполнении им его обязательств. А для этого глава должен заключить с ним схему и график вывоза мусора! А это не сделано. У меня нет оснований лишить оператора его статуса. Я не могу подписать документы за главу, если он не хочет этого. А он не хочет.

— Есть куча обращений и к вам, и в прокуратуру от жителей Заринска. Мне хоть в город не заезжай. Я единственный у людей проводник, кому это можно все выливать. Я что должен сказать? Давайте вызовем главу. Два мусоровоза сегодня работает в Заринске вместо восьми до Нового года. Два! Люди на кладбище не готовы заходить. Спасибо. Извините за эмоции.

Позже Приб сообщил, что в Заринске есть и другие факторы, влияющие на ситуацию, которые в споре не упомянули. Какие именно, он не сообщил и позже в личной беседе, но сказал, что инициирует совещание по ситуации в городе со всеми заинтересованными лицами.

По данным altapress.ru, корень проблемы может крыться с интересах компании, которая занималась вывозом мусора в Заринске раньше и которая была связана с сегодняшним главой городского собрания депутатов Александром Лаговским.

Якобы данная компания сначала не заявилась на конкурс по выбору оператора, а затем ее руководители поняли, что теряют бизнес, и теперь раскачивают ситуацию с тем, чтобы лишить действующего оператора лицензии.

Как именно эти обстоятельства, если они имеют место, влияют на решение мэра не подписывать документы, пока не ясно.

Квитанция. Фото из архива пресс-службы Правительства

Предъявили квитанции — вот и вся реформа

Однако на этом дискуссия не завершилась. Александр Трауйтвейн заявил, что в Косихе ситуация еще хуже.

— Смысл какой? Приехали два парня. У них нет ни машин, ни трактора, ни погрузчика. Ничего нет, кроме стола и ручки. Это раз. И два. Вся реформа для наших людей в крае, знаете, в чем заключается? Раньше они не получали квитанции, а сейчас получают. Вот и всё.

Гилев неожиданно признался:

— Я с вами согласен в последней фразе на 100%. Я считаю, что именно поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе отменили реформу. Была бы моя воля, я бы ее и у нас отменил. Или хотя бы делал пилотами по зонам. Что касается двух парней, то это точно не представители регоператора, потому что их я всех знаю поименно, досконально, и среди них таких нет — со столом и двумя ручками.

По словам депутата Алексея Кривенко, в Завьяловском районе оператор платит субподрядчикам только 30% за работу. Он предупредил: скоро откроется сезон на озерах, и кто и как там будет убирать — не ясно.

Гилев сообщил, что неоплата услуг субподрядчикам — основание для лишения оператора лицензии. И призвал документально фиксировать долги.

Игорь Панарин предложил Гилеву приглашать депутатов на выезды, которые организует министерство:

— Я знаю, что вы ездите по территориям, что сюда приглашаете регоператоров. Но вы нас-то приглашайте, чтобы мы могли владеть всей информацией.

Сергей Приб , депутат АКЗС , генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» altapress.ru

Коллегу поддержал Сергей Приб. По его словам, лучше «Единой России» взять под контроль тему, чем этим займется оппозиция. Он предложил на примере какой-нибудь территории провести показательный разбор ситуации.

— Втягивайте нас в этот процесс. Давайте будем делать работу над ошибками. Иначе нас захлестнут и забастуют. Как уже в Смоленском районе происходит. Ну нам это зачем? Проблемы есть. Переходный период слишком долго длится. Давайте июнь отработаем максимально.

Гилев предложение принял.

В завершении дискуссии к министру обратился Романенко:

— Две просьбы. Первая — полюбите органы местного самоуправления! У вас коммунальное хозяйство — они виноваты. Мусорная реформа — опять органы. Газификация — органы. А у нас министерство есть вообще в крае? Второе — наведите порядок: у нас так ни в одном районе, райцентре, селе сверка базы не проведена. Ну проведите уже сверку! А то вы взяли ее у энергетиков и поехали. Это что такое?

Гилев сообщил, что в ближайшее время министерство с проверками поедет в Бийск и Алейск.