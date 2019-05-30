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30 мая 22°C

Депутаты опять «раскатали» алтайского министра ЖКХ, теперь из-за мусорной реформы

Депутаты-единороссы краевого заксобрания на заседании фракции 29 мая с пристрастием допросили министра ЖКХ и строительства Ивана Гилева. «Зачем мы сами себе рассказываем, как у нас все хорошо?!» — вопрошали депутаты. «Да была бы моя воля, сам бы отменил эту реформу», — признался в ответ министр.

Иван Гилев в АКЗС
Иван Гилев в АКЗС
akzs.ru

Цивилизация идет

Иван Гилев, как обычно, подтянутый и сдержанный, подошел к трибуне. Подвел несколько итогов.

1. Тарифы на вывоз мусора в крае невысокие. «Ниже, чем в среднем по России и по регионам Сибири, процентов на 30−40», — оценил Гилев.

2. Из-за перехода с платы за кв. метры на плату за число проживающих где-то платежи сократились. Например, у одиноких пенсионеров, живущих в сравнительно больших домах. Там, где живет много человек на небольшой площади, наоборот, выросли.

3. 76% жителей края, или 1,770 млн человек, получают услугу — то есть мусор у них вывозится.

4. Количество мусора увеличилось. Это значит, считает Гилев, что его стали утилизировать более цивилизованно, а не оставлять в лесополосах.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

Счета наугад

Потом, пока еще в спокойной обстановке, он начал перечислять проблемы.

1. Реформа совсем по-другому разделила сферы ответственности между компаниями — региональными операторами и местными властями. Теперь оператор отвечает только за вывоз мусора из контейнеров.

То есть мусоровоз приезжает, вываливает из бака мусор, подчищает то, что при этом упало, — и всё. А все стихийные свалки, горы отходов вокруг контейнеров, которые не поместились в баки, — это уже ответственность властей. Потому что именно они должны были изначально определить, где и сколько площадок для сбора мусора организовать и как много контейнеров на них поставить. Не посчитали правильно? Расхлебывайте.

Как муниципалитет может за этим следить? Например, привлекать УК. Но те тоже не хотят делать это просто так. Где-то доходит до судов.

То есть если у вас мусор на площадке, то виновных может быть два: или регоператор, который не вывозит мусор, или власти, которые неправильно все просчитали.

Мусор.
Мусор.
www.instagram.com/22zarinsk

2. У самих операторов не все гладко. У одних не хватает техники, другие не могут выстроить отношения с субподрядчиками.

3. Счета жителям выставляются как попало. У регоператоров нет единой базы по числу проживающих. Бывает, что плату предъявляют за тех, кто уехал или умер.

«Фактически они наугад забрасывают счета. У тех, кто жалуется, ошибки устраняют оперативно», — рассказал Гилев.

По его мнению, здесь с операторами должны более плотно работать местные власти.

4. Самые сложные ситуации — в Заринске и Бийске.

«Вы эту цифру из лексикона уберите!»

«Разжигать» начал Альберт Лунев, председатель экономического комитета АКЗС:

— Пять месяцев прошло! Я все, понимаю, любой процесс нужно начинать, чтобы понять, как он пойдет. Но после трех месяцев можно уже систематизировать что-то. А у нас пять прошло — систематизации нет. То да потому. Как базы потребителей не было, так ее и нет. Вы говорите: при нарушениях будем убирать операторов. Так, может, уберем уже кого-то одного? Вал вопросов идет. Какой план действий у министерства? Мы задаем вопросы, а ответов не слышим! Может, вы предложите нам что-то законодательно поправить?

Коллегу поддержал Александр Балушкин:

— Территории у нас большие, а население разрозненно. У нас не густонаселенный город, где можно применять такие схемы. Давайте вносить изменения в существующий закон. Какие законодательные инициативы разрабатываются в министерстве? Есть они вообще?

Гилев сначала решил прояснить, что катастрофы в крае никакой нет. По его словам, у жителей 243 населенных пунктов края мусор вывозят. В 80 из них операторы зашли впервые, там раньше никто централизованно мусор не утилизировал.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

Министра перебил спикер АКЗС Александр Романенко.

— Вы знаете, сколько населенных пунктов в Алтайском крае?

— 1,6 тысяч.

— А вы нам про 240. Вы цифру в 70% из лексикона уберите! Регоператоры зашли в города и районные центры. Всё! И вы считаете, что это какое-то достижение.

— Алтайский край — это люди. И 76% услугой охвачены. И мы не ставим точку. Важно же еще, чтобы это не навредило людям, там, где какие-то системы устоялись.

Вопрос был о том, что мы делаем. Режим настройки, действительно, во многом ручной. Мы пытаемся выстраивать отношения 69 районных и городских администраций и 240 поселенческих с регоператорами. Регулярно проводим совещания: кустовые, по зонам, собираем глав. В целом по Алтайскому краю ситуация по уборке мусора не катастрофичная. Давайте, это признаем и не будем накручивать проблему!

В Барнауле появились дизайнерские мусоровозы.
В Барнауле появились дизайнерские мусоровозы.

Местный бизнес — без светлого будущего

Дровишек в дискуссию подбросил Андрей Осипов, председатель правового комитета АКЗС:

— Когда бийский регоператор заключит договоры с субподрядчиками там, где сам убирать не может? Конкретный пример — Зональный район. Там есть местные предприниматели, которые раньше успешно вывозили бочки. Получали 80 рублей за бочку. Сейчас оператор зашел, берет по 303 рубля. Меня бабушка спрашивает: нельзя ли ставить одну бочку на несколько домовладений, она одна ее не набирает.

— Во-первых, никто не имеет права брать деньги за бочку: ни предприниматель, ни регоператор, потому что бабушка эта должна платить только по тарифу за вывоз мусора. Если такие факты есть, то это прямое нарушение закона, — ответил Гилев. — Что касается договоров субподряда, то мы не имеем права вмешиваться в коммерческую деятельность операторов. Можем только лишить их лицензии, если они не выполняют свои обязательства. А если соблюдают, то работают. И я не могу гарантировать местному будущему светлое будущее. Таков закон, ни я его придумал.

Горячий Заринск

Мусор на кладбище.
Мусор на кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

— Мы себе рассказываем, как у нас все хорошо! — вступил в активное обсуждение лидер фракции Сергей Приб. — Сколько официальных претензий сегодня предъявлено регоператорам?

— До нас не дошло ни одного заявления от муниципалитета или гражданина, которые мы могли бы рассмотреть или учесть для лишения регоператора лицензии.

После этого Приб попросил включить видеоролики, которые в конце мая сняли активисты «ЕР» в Заринске (входит в округ Приба). В сюжетах, в частности, показаны огромные кучи мусора на контейнерных площадках. Большая свалка — на краю городского кладбища: сотни мешков и гигантская гора похоронных венков.

— Я не понимаю, как вы можете говорить, что в Заринске все хорошо стало?! — комментировал Приб.

— Причину объяснить? — спросил Гилев. — Заринск — единственный муниципалитет в Алтайском крае, который не подписал с регоператором схему и график вывоза мусора.

— А почему не подписали? Возят мусор не на полигон, а по углам в Заринске.

— Нужно понимать, как вывозить, а документ об этом не подписан.

— Хорошо, не подписан. Дальше что?

— Глава обязан этот вопрос решить!

— Глава не решает.

— Значит, нужно рассматривать вопрос о соответствии занимаемой должности.

— Так рассматривайте!

Мусоровоз барнаульской фирмы &quot;Спецавтомаш&quot; (торговая марка &quot;мусоранет&quot;) везет мусор на полигон &quot;Аврора&quot;.
Мусоровоз барнаульской фирмы «Спецавтомаш» (торговая марка «мусоранет») везет мусор на полигон «Аврора».

Приб попросил включить еще ролики. На них — примерно те же картины.

— И это город, в котором никогда не было грязи, всегда было чисто!

— Сергей Николаевич, чтобы мне лишить оператора лицензии, нужен акт о невыполнении им его обязательств. А для этого глава должен заключить с ним схему и график вывоза мусора! А это не сделано. У меня нет оснований лишить оператора его статуса. Я не могу подписать документы за главу, если он не хочет этого. А он не хочет.

— Есть куча обращений и к вам, и в прокуратуру от жителей Заринска. Мне хоть в город не заезжай. Я единственный у людей проводник, кому это можно все выливать. Я что должен сказать? Давайте вызовем главу. Два мусоровоза сегодня работает в Заринске вместо восьми до Нового года. Два! Люди на кладбище не готовы заходить. Спасибо. Извините за эмоции.

Позже Приб сообщил, что в Заринске есть и другие факторы, влияющие на ситуацию, которые в споре не упомянули. Какие именно, он не сообщил и позже в личной беседе, но сказал, что инициирует совещание по ситуации в городе со всеми заинтересованными лицами.

По данным altapress.ru, корень проблемы может крыться с интересах компании, которая занималась вывозом мусора в Заринске раньше и которая была связана с сегодняшним главой городского собрания депутатов Александром Лаговским.

Якобы данная компания сначала не заявилась на конкурс по выбору оператора, а затем ее руководители поняли, что теряют бизнес, и теперь раскачивают ситуацию с тем, чтобы лишить действующего оператора лицензии.

Как именно эти обстоятельства, если они имеют место, влияют на решение мэра не подписывать документы, пока не ясно.

Квитанция.
Квитанция.
Фото из архива пресс-службы Правительства

Предъявили квитанции — вот и вся реформа

Однако на этом дискуссия не завершилась. Александр Трауйтвейн заявил, что в Косихе ситуация еще хуже.

— Смысл какой? Приехали два парня. У них нет ни машин, ни трактора, ни погрузчика. Ничего нет, кроме стола и ручки. Это раз. И два. Вся реформа для наших людей в крае, знаете, в чем заключается? Раньше они не получали квитанции, а сейчас получают. Вот и всё.

Гилев неожиданно признался:

— Я с вами согласен в последней фразе на 100%. Я считаю, что именно поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе отменили реформу. Была бы моя воля, я бы ее и у нас отменил. Или хотя бы делал пилотами по зонам. Что касается двух парней, то это точно не представители регоператора, потому что их я всех знаю поименно, досконально, и среди них таких нет — со столом и двумя ручками.

По словам депутата Алексея Кривенко, в Завьяловском районе оператор платит субподрядчикам только 30% за работу. Он предупредил: скоро откроется сезон на озерах, и кто и как там будет убирать — не ясно.

Гилев сообщил, что неоплата услуг субподрядчикам — основание для лишения оператора лицензии. И призвал документально фиксировать долги.

Игорь Панарин предложил Гилеву приглашать депутатов на выезды, которые организует министерство:

— Я знаю, что вы ездите по территориям, что сюда приглашаете регоператоров. Но вы нас-то приглашайте, чтобы мы могли владеть всей информацией.

Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
altapress.ru

Коллегу поддержал Сергей Приб. По его словам, лучше «Единой России» взять под контроль тему, чем этим займется оппозиция. Он предложил на примере какой-нибудь территории провести показательный разбор ситуации.

— Втягивайте нас в этот процесс. Давайте будем делать работу над ошибками. Иначе нас захлестнут и забастуют. Как уже в Смоленском районе происходит. Ну нам это зачем? Проблемы есть. Переходный период слишком долго длится. Давайте июнь отработаем максимально.

Гилев предложение принял.

В завершении дискуссии к министру обратился Романенко:

— Две просьбы. Первая — полюбите органы местного самоуправления! У вас коммунальное хозяйство — они виноваты. Мусорная реформа — опять органы. Газификация — органы. А у нас министерство есть вообще в крае? Второе — наведите порядок: у нас так ни в одном районе, райцентре, селе сверка базы не проведена. Ну проведите уже сверку! А то вы взяли ее у энергетиков и поехали. Это что такое?

Гилев сообщил, что в ближайшее время министерство с проверками поедет в Бийск и Алейск.

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