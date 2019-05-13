Регоператор по ТКО в Заринске поспорил с жителями о мусорном коллапсе

В Заринске представители «Спецобслуживание — Центральное», регоператора по обращению с ТКО, встретились с возмущенными жителями, сообщает ГТРК Алтай. Горожане не первый раз жалуются на горы мусора, который не вывозят с контейнерных площадок, но в компании уверены — причина скопления отходов не в деятельности «Спецобслуживание — Центральное».

Жители Заринска периодически выкладывают в соцсети фото гор мусора, который скопился у контейнеров по разным адресам. Представитель регоператора говорит, что на самом деле многие точки были чистые, а горожане слишком активны в соцсетях. «Мы все ждем нового закона о фейковых новостях», — заметил он.

Основной причиной руководство компании «Спецобслуживание — Центральное» считает недостаток мусорных контейнеров, закупать которые должен муниципалитет. Мусоровозы же, по данным регоператора, выходят на линию регулярно, о чем свидетельствуют данные ГЛОНАСС.

Губернатор края Виктор Томенко уже поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе регионального правительства.

Сами горожане в соцсетях уже грозятся выйти на митинг и готовы на радикальные меры.

«Закажите машину и вывалите отходы на лестницы администрации. Может зачешутся!», — пишут комментаторы. Также жители отмечают, что «мусоровоз не может к мусорке подъехать из-за понаставленных машин под запрещающими знаками.

Жалобы от населения поступают не только из Заринска. Подобная ситуация наблюдается во многих других районах края.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура включила Алтайский край в список регионов, где есть проблемы с деятельностью регоператоров по обращению с ТКО.