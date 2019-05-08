Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 мая 26°C

Генпрокуратура нашла нарушения в мусорной реформе в Алтайском крае

Переход на новую систему обращения с ТКО в Алтайском крае проходит с нарушениями, следует из доклада генерального прокурора России Юрия Чайки. По его данным, в регионе возникли проблемы с деятельностью регоператоров.

Уборка мусора.
Уборка мусора.
Михаил Хаустов

Чайка назвал Алтайский край в перечне регионов, где с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ, говорится на сайте ведомства.

Только после вмешательства прокуроров в большинстве регионов местные власти начали создавать полигоны, определять схемы вывоза мусора, завели соответствующий реестр, ликвидировали несанкционированные свалки.

Подобные нарушения отмечены также в республиках Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашской Республике, Пермском и Приморском краях, Иркутской, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Всего прокурорами Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов в 2018 году и четыре месяца 2019 года выявили более 37 тысяч нарушений законов. К ответственности привлекли более 10 тысяч лиц. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 47 уголовных дел.

Проблемы с мусорной реформой в Алтайском крае

  • Задолженность населения за вывоз мусора региональным операторам ТКО в Алтайском крае достигла почти 200 млн рублей, при этом сами регоператоры должны своим подрядчикам более 80 млн.
  • Регоператоры не вывозят мусор, не взаимодействуют с жителями и властями. Жалобы от жителей поступают из Славгородской и Заринской зон.
  • Регоператоры не заключают договоры с полигонами для захоронения ТКО и копят перед ними долги.
  • Случаются несоответствия в части взятой с населения платы и фактического объёма оказанных услуг по обращению ТКО. В Заринской зоне расхождение составляет около 1 млн рублей.
  • Под вопросом процесс создания инфраструктуры для приема, сортировки и переработки мусора. Всего в крае запланировано создать 61 такой объект, но документов ни одного из них на экспертизу пока не предоставлено.
  • Бывают случаи «двойных платежей», когда в квитанции появляются две одинаковых строчки за вывоз и утилизацию ТБО и обращение с ТКО.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость