Генпрокуратура нашла нарушения в мусорной реформе в Алтайском крае

Чайка назвал Алтайский край в перечне регионов, где с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ, говорится на сайте ведомства.
Только после вмешательства прокуроров в большинстве регионов местные власти начали создавать полигоны, определять схемы вывоза мусора, завели соответствующий реестр, ликвидировали несанкционированные свалки.
Подобные нарушения отмечены также в республиках Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашской Республике, Пермском и Приморском краях, Иркутской, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
Всего прокурорами Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов в 2018 году и четыре месяца 2019 года выявили более 37 тысяч нарушений законов. К ответственности привлекли более 10 тысяч лиц. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 47 уголовных дел.
Проблемы с мусорной реформой в Алтайском крае
- Задолженность населения за вывоз мусора региональным операторам ТКО в Алтайском крае достигла почти 200 млн рублей, при этом сами регоператоры должны своим подрядчикам более 80 млн.
- Регоператоры не вывозят мусор, не взаимодействуют с жителями и властями. Жалобы от жителей поступают из Славгородской и Заринской зон.
- Регоператоры не заключают договоры с полигонами для захоронения ТКО и копят перед ними долги.
- Случаются несоответствия в части взятой с населения платы и фактического объёма оказанных услуг по обращению ТКО. В Заринской зоне расхождение составляет около 1 млн рублей.
- Под вопросом процесс создания инфраструктуры для приема, сортировки и переработки мусора. Всего в крае запланировано создать 61 такой объект, но документов ни одного из них на экспертизу пока не предоставлено.
- Бывают случаи «двойных платежей», когда в квитанции появляются две одинаковых строчки за вывоз и утилизацию ТБО и обращение с ТКО.