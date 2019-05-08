Генпрокуратура нашла нарушения в мусорной реформе в Алтайском крае

Переход на новую систему обращения с ТКО в Алтайском крае проходит с нарушениями, следует из доклада генерального прокурора России Юрия Чайки. По его данным, в регионе возникли проблемы с деятельностью регоператоров.

Чайка назвал Алтайский край в перечне регионов, где с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ, говорится на сайте ведомства.

Только после вмешательства прокуроров в большинстве регионов местные власти начали создавать полигоны, определять схемы вывоза мусора, завели соответствующий реестр, ликвидировали несанкционированные свалки.

Подобные нарушения отмечены также в республиках Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашской Республике, Пермском и Приморском краях, Иркутской, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Всего прокурорами Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов в 2018 году и четыре месяца 2019 года выявили более 37 тысяч нарушений законов. К ответственности привлекли более 10 тысяч лиц. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 47 уголовных дел.

Проблемы с мусорной реформой в Алтайском крае