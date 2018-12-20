Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung.

В преддверии новогодних праздников Tele2 подготовила эксклюзивное предложение для клиентов, планирующих покупку LTE-смартфона. Компания дарит 1 терабайт интернет-трафика абонентам, которые с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года приобретут смартфоны Samsung в рознице Tele2. Участники акции могут пользоваться пакетом до 31 декабря 2019 года или до момента исчерпания его объема. Специально подключать услугу не нужно — 1 терабайт предоставляется автоматически.

Эксклюзивное предновогоднее предложение действует во всех регионах присутствия Tele2. Акция распространяется на действующих или новых клиентов при покупке 4G-смартфона Samsung в розничной сети или интернет-магазине оператора. Предложением могут воспользоваться абоненты тарифов «Мой онлайн» или «Мой онлайн +".

Партнерская акция с Samsung соответствует новому вектору развития розничной сети Tele2. На фоне активного строительства сетей четвертого поколения компания сосредоточилась на продажах оборудования с поддержкой LTE. Tele2 выстроила эффективные взаимоотношения с ведущими производителями 4G-смартфонов и укрепила присутствие известных мировых брендов в своем ассортименте устройств. Партнерство с ними позволило компании запускать выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2. По итогам октября 2018 года доля 4G-устройств в сети Tele2 увеличилась до 46%, при этом их проникновение в Московском регионе достигло 74%.

Игорь Майстренко,

директор по продажам и развитию массового рынка Tele2: