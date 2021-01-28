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Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp и других мессенджеров

Теперь пользователи Telegram смогут перенести в приложение историю переписки из других сервисов — например, из мессенджера WhatsApp. Эту возможность разработчики предусмотрели в обновлении 7.4 для iOS, передает РБК.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — говорится в описании обновления.

Пользователям станут доступны и другие новые функции. Так, теперь можно будет удалить созданные группы, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. В голосовых чатах разрешено регулировать громкость для отдельных участников. Кроме того, можно пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные аккаунты известных людей или организаций.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что считает целесообразным отказываться от iOS и постепенно переходить на Android. По мнению Дурова, Apple препятствует свободному обмену информацией.

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