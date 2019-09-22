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22 сентября 22°C

Темная тема и еще пять новинок iOS 13

Apple выпустила операционную систему iOS 13, которая доступна всем пользователям смартфонов компании, начиная от iPhone SE. Эксперты уже назвали том-6 самых интересных нововведений.

Apple.
Apple.
СС0

Темная тема

Главным новшеством iOS 13 признали появление темной темы, пишет Appleinsider. После обновления iPhone до актуальный версии прошивки, смартфон сам предлагает перейти на темную сторону интерфейса.

Темный режим меняет весь внешний вид операционной системы, затемняя уведомления, фоны и встроенные приложения. Это также позволяет дольше сохранять заряд аккумулятора.

Новая «фотопленка»

Вид раздела «Фото» немного изменился: найти старый снимок помогут новые вкладки «Дни», «Месяцы» и «Годы». Самое важное, что Apple наконец-то усовершенствовала встроенный фото- и видеоредактор.

Улучшенный браузер Safari

В iOS 13 Apple не только расширила возможности по настройке браузера, но и снабдила его встроенным менеджером загрузок, который позволяет скачивать файлы любых форматов и размеров, а также получать к ним быстрый доступ.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

Find My

Новое приложение Find My — результат слияния утилит Find My iPhone и Find My Friends. С его помощью можно искать даже разряженные устройства. Это стало возможным благодаря работе протокола Bluetooth Low Energy, который установлен во многие устройства Apple.

Личные Memoji

Теперь пользователи смогут сделать индивидуальные emoji — выбрать прическу, пирсинг, макияж и головные уборы. Смайлики будут доступны как набор стикеров, который автоматически встроится в клавиатуру.

Геймпады к iPhone

Пользователи совместимых устройств смогут подключать к гаджетам игровые контроллеры от Xbox и PS4 без необходимости устанавливать вспомогательное ПО.

Какие устройства поддерживают iOS 13?

  • iPod Touch (7-ого поколения)
  • iPhone SE
  • iPhone 6s/6s Plus
  • iPhone 7/7 Plus
  • iPhone 8/8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone Xs/Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

Как ранее сообщалось, 20 сентября в России начались официальные продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max. Стоимость iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone Pro — от 89 990 рублей, iPhone Pro Max — от 99 990 рублей.

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