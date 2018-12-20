Томенко установил предельный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2019 год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко указом № 204 установил предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году. В подавляющем большинстве городов и сел Алтайского края совокупный коммунальный платеж увеличится с 1 января не более чем на 1,7%, с 1 июля 2018 года не более чем на 4,8%. Но есть исключения.

Предельный индекс — это максимально допустимый рост платежа граждан за все коммунальные услуги. То есть воду и водоотведение, электричество и отопление, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами и твердое топливо (если есть печное отопление).

Предельно допустимый рост коммунального платежа в 1,7% (с 1 января) и 4,8% (с 1 июля 2019 года) установлен для Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Белокурихи, Алейска, Славгорода, Ярового и сотен сельских поселений региона.

Рубцовск как исключение

Между тем, есть некоторые исключения и, в первую очередь, Рубцовск: здесь с 1 января предельный индекс составит 4,2%, с 1 июля 4,8%. С чем связан более высокий, чем в среднем по краю допустимый рост?

С тем, что тариф на теплоснабжение в Рубцовске с 1 января повысится на 5,9% (а с 1 июля роста тарифа не будет). Тариф на горячую воду в Рубцовске с 1 января увеличится на 5,4%, с 1 июля на 1,1%.

В то же время с 1 июля холодная вода в Рубцовске подорожает на 10,4%, водоотведение — на 2,7%.

При этом число жителей Рубцовска, у которых коммунальные услуги подорожают именно на 4,2% с 1 января, и на 4,8% с 1 июля, по сведениям, приведенным в указе губернатора, невелико: 1229 человек, или 0,9% населения города.

И два сельсовета

Кроме того, более высокий, чем в среднем по краю, рост произойдет в двух сельсоветах Благовещенского района: Леньковском (с 1 января 1,7%, с 1 июля 11,9%) и Суворовском (1,7 и 14,8%).

В Леньковском сельсовете величина предельного индекса выше среднего объясняется ростом тарифа на теплоснабжение с 1 июля 2019 года на 35,7%, и коснется это всего 52 жителей. Та же причина и в Суворовском сельсовете — там с 1 июля тепло подорожает на 49,9%, но коснется это всего восьми жителей.