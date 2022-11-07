Торговую сеть «Аникс» поймали на распространении рекламы водки среди несовершеннолетних

В Бийске пресекли распространение рекламы водки в магазине «Аникс» рядом со школой, сообщает Алтайское краевое УФАС России.

Бийчанин заметил распространение звуковой рекламы алкогольной продукции в торговом зале магазина. По его словам, предупреждение о вреде алкоголя сильно ускорено и не позволяет четко его расслышать. Жалобу он направил в антимонопольную службу.

Там ему ответили, что нарушений в рекламе нет, предупреждение хорошо и четко слышно. Однако зацепились за другое.

Магазин находится рядом со школой. Это значит, что в торговый зал заходят дети и слышат рекламу. Это противоречит требованиям Закона о рекламе, поэтому по итогам рассмотрения дела ее признали ненадлежащей. «Аниксу» грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

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